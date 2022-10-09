崔楚民

2022年2月4日，北京冬奥会开幕。2月5日起，北京市第十一中学推出线上“大思政”系列课程。从“一朵雪花的浪漫”到“诗词之美”“地理之韵”，思政、语文、地理等学科从不同视角解读冬奥会的文化与科技魅力，将思政课程与课程思政双向融通，弘扬北京冬奥精神，厚植爱国主义情怀。

习近平总书记指出：“要把加强青少年的爱国主义教育摆在更加突出的位置，把爱我中华的种子埋入每个孩子的心灵深处。”青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，引导青少年扣好人生第一粒扣子，打好人生底色，上好“大思政课”，积极开展爱国主义教育，有着重要意义。

如何将“大思政课”与爱国主义教育有机融合？我们做了很多探索。其中最重要的一条经验在于，把思政小课堂与社会大课堂相结合。例如，开展“打卡红色教育基地”“致敬英雄”“我与冬奥”等系列实践活动，引领学生感悟百年党史、感受时代变迁，坚定理想信念、弘扬爱国精神。

具体在“怎么教”上，探索出“思政主导、大主题、小切口”施教路径。

一是突出主渠道建设。充分调动思政教师积极性，聚焦“大思政课”的“课程”属性，坚持用好课堂教学这一主渠道。学校成立了“大思政课研究室”，开展横向跨学科备课，结合学科特点、需要，挖掘各学科思政育人功能。比如，地理学科备课教学中突出习近平生态文明思想，讲述“绿水青山就是金山银山”的生动事例。

二是开门办思政课，充分调动社会资源。确定大主题，发掘小切口，让思政课更生动易懂。例如，讲脱贫攻坚，我们确立了“大国之治”的大主题，聚焦在一个个脱贫攻坚故事上；讲抗击新冠肺炎疫情，我们确立了“致敬英雄”的大主题，落脚于发生在你我身边的感人事迹上；等等。

此外，创新“大思政课”传播载体，拓宽教学资源和手段。与主流媒体合作，开发线上思政课程，每期专题以师生读、亲子读等多种形式切入，形成家校社协同育人格局。

厚植学生家国情怀，有效落实“大思政课”育人功能，要推动思政课程与课程思政同向同行，思政小课堂与社会大课堂生动结合，坚定学生理想信念，筑牢学生思想根基，培养担当民族复兴大任的时代新人。

（作者为北京市第十一中学校长）

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)