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国庆假期后呼和浩特继续加强社会管控 中小学暂缓开学

2022年10月08日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：国庆假期后呼和浩特继续加强社会管控 中小学暂缓开学

　　图为新闻发布会现场。　张玮　摄

　　7日，内蒙古自治区呼和浩特市召开疫情防控工作新闻发布会称，国庆节假期后将继续加强对社会面的管控，中小学生继续进行居家生活和线上学习。

　　呼和浩特市委政法委副书记赵忠介绍，为争取尽快实现社会面清零，国庆节假期后，呼和浩特继续加强对社会面的管控。

　　管控时间从10月8日0时起，管控范围为呼和浩特市四区及土左旗金川区域。

　　赵忠称，全市各级党政机关、企事业单位工作人员除从事特殊性质的工作岗位外，实行居家办公；各中小学、幼儿园暂缓开学、开园，大中专院校封闭管理；公交车、出租车、网约车暂停营运；经营场所暂停开放或经营。

　　“管控期间，各级医疗机构不停诊，确保需要紧急救治或常规接续治疗的患者得到及时的医疗服务。”赵忠如是说。

　　鉴于目前疫情发展情况，呼和浩特市中小学生将继续进行居家生活和线上学习，“离校不离教、停课不停学”。

　　呼和浩特市教育局副局长李刚介绍，所有幼儿园严禁开展线上教学活动，可通过资源推送等形式，指导家长开展丰富多彩的居家亲子活动；小学低年级不开展线上新课程教学，通过推送学习资源和活动方案等方式，指导家长安排好学生居家学习和生活。

　　小学中高年级、初中、高中按照规定学时和时长合理安排学科教学，同时采取课外阅读、新课导学、重点知识串讲辅导等方式提高教学效果；特殊学校学生由所在学校根据实际情况，线上推送教育康复方案等内容，指导家长居家对孩子开展针对性教育、康复训练等活动。

　　另外，提供线上学习全覆盖服务。李刚称，各校制定“一校一策”实施方案，通过多种方式，为因各种特殊原因缺少教学与学习终端的师生提供终端设备和资源。

　　同时，保障公安、卫生等抗疫一线双职工子女正常开展在线学习。(记者 张玮)

(责编：郝孟佳、何淼)

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