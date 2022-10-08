路丙辉为学院党史学习教育学生宣讲团骨干成员进行专题培训。

安徽师范大学供图

“百年‘船’承，千秋伟业。”新学期伊始，党的二十大代表、安徽师范大学马克思主义学院教授路丙辉登上讲台，他用浙江嘉兴南湖的红船、强渡大渡河的木船、渡江战役中的帆船等具有代表性的船模，串联起恢弘壮阔的中共百年党史，学生听得专注入神。

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，多年来，路丙辉带领教研室成员着力在创新上下功夫，对全校不同专业的学生进行分类教学，通过“讲谈读做”相结合的形式，将思政教育的理论与学生的现实需要相结合，将课堂教学与社团工作相结合，将课堂传授与朋辈教育相结合。

从教30年，路丙辉从不照本宣科，而是从学生思想特点和实际需要出发，将分享、互动、情景模拟等融入教学中。

“思政教育其实是极具亲和力的教育。”路丙辉认为，用心用情把道理讲深、讲透、讲活，是思政课打动学生的“秘诀”。

一间教室，一个主题，一名教师，一群学生，各抒己见，畅谈人生……自1992年起，路丙辉将思政教育从课上延伸至课下，搭建起思政教育辅助平台“丙辉漫谈”。

“大学教育的价值在哪里”“考研、就业，到底怎么选”……“丙辉漫谈”收集的“高频”问题，让路丙辉看到了大学时的自己，坚定了把“丙辉漫谈”办下去的决心。

刚收到保研拟录取通知的大四学生黄博文告诉记者，自己以前性格内向，只是埋头读书，不愿参加社会活动。在路丙辉教授引导下，他从“丙辉漫谈”的听众成为学校社团负责人，性格变得开朗自信，收获了理解和友谊。

350多期的陪伴，累计10万多人次现场参与，20余万字网络笔谈，微博阅读量达2000余万次……“丙辉漫谈”浸润学子心田。

全国优秀共产党员、全国最美思政课教师、全国基层理论宣讲先进个人……荣誉等身的路丙辉心里，“老师”二字的分量最重。当选为党的二十大代表后，他更感使命在肩：“我要继续推进‘大思政课’，做一个温暖的老师，陪学生走好人生路”。

（据新华社合肥10月1日电 记者刘美子）

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