梅玫在查阅卷宗。

新华社记者 黄 伟摄

她是党的二十大代表，重庆市大渡口区人民检察院检察五部主任、四级高级检察官梅玫。

2003年，梅玫考入大渡口区检察院，开始接触未成年人检察工作。参加工作不久后，一场庭审深深触动了梅玫。当时，涉嫌抢劫的未成年人小何在庭审中失声痛哭：“我不知道这是犯罪，如果知道，我肯定不会去干的。”

在坚持公平正义办案的基础上，能否为未成年人“多做一点”？梅玫说，青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，需要精心引导和栽培，仅仅“就案办案”远远不够，需要做更多的事前预防工作，避免孩子走上犯罪道路，也帮助走错路的孩子回归社会。

为此，从2004年开始，梅玫和同事一起创立了“莎姐”青少年维权岗，探索办案、帮教、预防、保护四位一体的未成年人综合司法保护机制，编绘图文并茂的《莎姐讲故事》普法宣传读本，设立“莎姐”热线、“莎姐”信箱、“莎姐”谈心室等，让“莎姐”青少年维权岗成为服务未成年人的“心灵港湾”。

一些未成年人喜欢给梅玫写信，梅玫仔细回复每一封信。梅玫说，每当从信中看到曾经帮教过的孩子的好消息，她就倍感欣慰。

随着未成年人帮教工作的深入，梅玫意识到，除了针对未成年犯罪嫌疑人，“莎姐”的工作触角还可以延伸至受害的未成年人，以及普通刑事案件犯罪嫌疑人的子女。

梅玫还记得，10岁女孩小丽来到“莎姐”谈心室寻求帮助。因为受到犯罪分子不法侵害，这个原本开朗活泼的女孩出现幻觉，并有轻微自闭。梅玫心疼不已，请来心理咨询专家为她进行心理危机干预。在每次治疗时，梅玫都会给小丽一个鼓励的拥抱。“姐姐，我好喜欢你，爸爸妈妈经常不在家，没人像你这样抱过我，我感到很温暖。”最后一次谈心结束，小丽主动抱住了梅玫。

梅玫说，让“莎姐”成为关爱未成年人、帮助未成年人解决法律问题的知心品牌，一直是她努力的方向。

如今，“莎姐”青少年维权岗从最初的7人小组，扩展到重庆市三级检察院共同参与，416名“莎姐”检察官、1678名来自社会各界的“莎姐”志愿者充实到未成年人综合司法保护队伍中。

“我愿一直都做少年们心中值得信任的‘莎姐’检察官，守护他们向阳而生……”梅玫说。

（据新华社重庆10月6日电 记者周文冲）

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