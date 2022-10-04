以国家认同教育培养国民的国家认同感，是国民教育、爱国主义教育的核心内容。国家认同教育是维护香港长期繁荣稳定、实现“一国两制”行稳致远的重要保障。在从由乱到治走向由治及兴的新阶段，香港以爱国主义教育为抓手，致力建立健全与“一国两制”相适应的教育体系，香港青少年国家认同教育呈现一番新气象。

特区政府积极作为 教育主导作用愈加显著

香港特区政府在国家认同建设中扮演着举足轻重的角色，它是国家认同教育的引导者、调节者和支持者。近年来，特区政府及其教育职能部门，在国民教育领域更加积极作为，充分发挥教育主导作用。

首先，明确爱国主义教育从娃娃抓起的理念。香港教育局分批向幼儿园提供升挂国旗及奏唱国歌的专项津贴，派发《小精英》系列幼儿图书，初步搭建“家”与“国”的意义联结纽带，帮助儿童树立正确价值观，扣好人生第一粒纽扣。与此同时，顺应社会形势变化，更新《小学教育课程指引》，聚焦中华文化与国家安全，在青少年心田埋下爱国主义的种子。

其次，推动爱国教育课程改革。单列中国历史科为必修科目、引入公民与社会发展科、公布《价值观教育课程架构》（试行版）……这一系列举措相辅相成、循序渐进，涵盖历史、地理、语文、法律等课程内容，贯穿于小学、初中、高中等学段，为青少年国家认同教育的有序开展提供了方向指南。

再次，构建青少年国家认同教育的保障性措施与辅助性路径。一方面，以爱国爱港为价值内核，开发多种配套的网络教学资源以及一站式国民教育自学平台，制定国民教育活动规划年历，拍摄制作《我和我的祖国》视频，举办“九一八”事变与抗日战争胜利等专题教育展览，使得国家意识和爱国精神在可观、可感、可触中转化为香港青少年熟悉的事物、生活的场景和群体的记忆。另一方面，精心设计20余条覆盖内地多个省市的研学路线，推进香港学生赴内地交流；通过“行走”的爱国教育课堂，联通理论研习与亲身实践的时空断层，增进青少年家国一体化体验。

香港学校积极响应 爱国教育步入正轨

学校是立德树人、厚植爱国土壤的重要阵地，直接影响香港学生的国家观念、民族情感、历史意识的形塑与建构。在特区政府教育指引和政策安排下，香港各级各类学校予以积极回应，根据自身基础设施、教学特色、师资力量等实际情况，在国家认同教育实践中积极进行有益探索。

对课程设置进行结构性优化。改变过去强调个人能力发展、弱化历史文化涵养的课程导向，压缩古代历史比例、延展现当代历史元素，让香港学生对祖国历史的不同阶段拥有完整的认知链条，明晰“我们是谁、从哪里来、到哪里去”的身份轨迹。

修补教材审核标准的漏洞。引进课本评审制度，对专业小组审批、出版社修改到教育局复核的每一个环节进行严格把关，保证国民教育的文本符合客观事实及社会主流价值观，将歪曲史实、颠倒是非的“毒教材”拒于课堂之外，为香港学生认知国情提供一把彰显科学真理与人文精神的尺子。

调和通识教育的整体基调。引导香港学生在内地、香港、世界互联互动的命运共同体中培育独立思考能力，准确把握国家发展、香港定位与全球形势，让学生的视野跳出“从香港看香港”的小方格、融入“从国家看香港”的大棋局，实现“小我”与“大我”相互成就。

加强教育工作者的政治伦理规约、职业操守管理和专业水平培训。爱国主义教育不仅要向学生传播关于国家意识和爱国精神的价值观，还要传授“一国两制”方针政策和宪法、香港特区基本法、香港国安法等专业知识，这在客观上要求教师从政治性、学理性多层次理解透教材。为此，近年香港教育局举办多场爱国专题培训，至今已有超过750所学校逾4万名教师参加学习。此外，基于学生学业压力、教师工作负担与学校管理成本的综合评估，公民与社会发展科考核标准简化为达标、未达标两种，避免以分数高低的指挥棒来驱动国家认同教育运转，使得教师与学生更易于接受，从而保证教学质量与学习效果。

爱国社团齐心协力 社会教育环境日益改善

青少年不仅是香港发展的希望，也是民族复兴大业的接班人。香港社会有责任去帮助他们培育爱国主义情怀，搭建参与国家发展战略的桥梁。随着香港国安法的贯彻落实以及香港选举制度的修改完善，香港教育生态也逐步拨乱反正。

在这样的时代背景下，香港教育工作者联会成立“爱国教育支援中心”，全方位配合特区政府，为教育界推动爱国主义及国家安全教育提供丰富多样的支持；同时，定期举办香港爱国主义教育高峰论坛，尝试构建教育部门、专家学者、前线教师相互对话交流的长效机制，使得社会中有关青少年国家认同教育的好建议能够自下而上通达决策层。

香港紫荆文化集团、香港各界文化促进会和香港中国文化研究院等团体组织也发挥重要作用。比如，依托爱国行动架构安排多元化学习日程，向香港教育局及全港中小学赠送宪法、基本法系列学习丛书《识法导航》，并启动基本法全港校际问答比赛，推动爱国主旋律电影及高质量纪录片走进香港中小学，由点到面助推香港青少年增强民族自豪感和国家主人翁意识。得益于爱国爱港、和谐稳定的价值观加速扩散于社会氛围中，那些增强香港青少年国家认同的理念、制度、措施日益深入民心，获得了爱国社团的广泛支持，“爱国者治港”的社会基础也越来越坚实。

国家认同教育是一项由教育主体、客体、中介与环境相互联系、相互作用而构成的系统工程。尽管不同行动主体对教育对象施加的影响各有差异，但只要大家勠力同心，凝聚好特区政府、学校、社团等多方合力，就能最大限度发挥整个爱国教育体系的效能，为“一国两制”和民族复兴事业输送合格人才。我们有理由相信，随着国家认同教育的车轮向前推进，香港年青一代必将更加积极主动融入国家发展大局，与祖国各地青年携手共创中华民族美好的明天。

（作者：冯庆想，系中山大学粤港澳发展研究院研究员，本文系国家社科基金青年项目“‘一国两制’新形势下港澳青少年国家认同研究”〔20CKS056〕阶段性成果）

(责编：何淼、李依环)