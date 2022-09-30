北京市朝阳实验密云学校的小记者在采访中。北京市密云区教委供图

人民网北京9月30日电 “段叔叔，您工作中遇到的印象最深刻的一件事是什么？”近日，北京市朝阳实验密云学校学生记者团8人来到北京密云水库管理处，围绕“密云水库保水护水”的话题对综合执法大队溪翁庄分队队长、全国优秀共产党员段小龙进行专题采访。

“我们要像段叔叔一样，传承保水责任，争做守护绿水青山的‘红领巾小先锋’，希望更多的人行动起来，加入保水护水的行列中。”北京市朝实密云学校小记者在采访活动结束后说道。

记者了解到，近日，北京市密云区教委加强德育体系建设，推动德育活动改革创新，将课堂搬到红色基地、烈士陵园，开展“红色故事代代传”宣讲、“寻访先锋榜样”等活动，推进未成年人思想道德建设入脑入心。

活动期间，由北京市密云区教师研修学院牵头，举办了以“喜迎二十大，共抒爱国情”为主题的中小学书法美术教育教学成果展，共征收师生作品800余件，精选作品展出100余件。北京市密云区第六中学来到烈士陵园，缅怀英雄烈士不朽功勋，弘扬伟大的抗战精神；密云区冯家峪镇中心小学到抗战遗址“还我河山”纪念碑开展“请党放心 强国有我”为主题的纪念活动，弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩。

“用好密云红色资源、创城实践等‘大思政课’素材，是加强未成人思想道德建设的有效手段。”北京市密云区教委相关负责人表示，密云教委将持续组织师生、少先队员、青年团员开展“少年儿童心向党”“青春在行动”等主题教育活动，厚植师生爱党爱国爱社会主义情感，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。（李依环、实习生袁蓓蕾）

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