近年来，湖南外贸职业学院深入落实立德树人根本任务，全面推进“三全育人”综合改革工作，切实把人才培养、三全育人作为学院工作的重点，在学科建设、教学科研、服务地方等工作中坚持育人工作、贯穿育人工作，逐渐形成“三全育人”“五育并举”新格局。该校商务外语学院教师也守初心、践使命，紧密结合专业育人、科研育人、思想育人、服务育人等育人环节，培根铸魂，启智润心，努力展现新时代高职院校教师风采。

因材施教，在专业上育人

“怎样把课上好”“如何发挥好专业课程的育人功能”，始终是湖南外贸职业学院商务英语专业教研室思考和探索的命题。教研室坚持“专业+育人”模式，将专业教育融入育人工作全过程、全环节，实现思政工作、专业教育与学生成长同向促进、同向提升。

为引导2022级新生科学规划大学生活，顺利完成角色转变，日前，商务外语学院多种形式开展入学专业教育，通过系列直播讲座、云端观展，对新生们进行理想信念、安全法制、心理健康、学业规划、专业指导等多方面的入学教育。

“上好每一堂课，不仅向学生传授知识，更重要的是激发学生的求知欲。这是对学生负责，对专业负责，也是对自己负责。”该校商务英语专业教研室主任谢华介绍，专业老师们每次上课前，都会做好充分准备，尽可能全面把握教材内容和补充材料。同时，针对不同的学生，老师们会“定制”不同的教法，努力让学生爱上专业，学好专业。

教学过程中，“每课必新”是商务英语专业教学一直坚持的原则。课堂上，突出重点，结合热点，每一节课都亮点频现。“有一种Fashion叫‘新国货’”“惊艳的‘国风毕设’”“流量就像一把刀”......热门的话题，激烈的讨论，教师们希望每堂课都能带给学生不一样的体验。

探索创新，在科研上育人

落实立德树人根本任务，培养一流创新人才，必须充分发挥科研育人功能，培养学生的科研能力和科学精神。

教研室以企业技术、工艺难题为切入点开展学生科技活动，通过校内外行业专家的指导、评价、反馈，推动师生科研创新快速转化为科研成果，同时激励教师指导学生开展专利申报，积极参加各类科研和技术竞赛，助力科研育人取得突出实效。

此外，商务英语教研室认真总结，主持多项课题，撰写了大量教学经验、管理心得。教研室主任带头开展课题研究，其承担的湖南省教育科学规划课题《基于移动终端的大学英语移动学习研究与实践》，紧扣教学实践，为在线精品课程建设提供了理论指导。

此外，教研室开展教研教改活动，坚持探索创新，长期以来形成了一支强有力的教师队伍，在自身懂科研、爱科学的同时，引导学生积极参与科学研究活动。近年来在职业院校教师能力大赛和指导学生参加各类英语比赛中，获得国家级二等奖一项，省级一等奖四项，二、三等奖多项。

培根铸魂，在思想上育人

商务英语教研室牢记立德树人使命，教育引导学生树立远大理想，厚植爱国主义情怀，努力为自己的青春交上满意答卷。此外，为了提升专业教师的政治理论水平，教研室主任带头坚持读原著、学原文、悟原理、知原义，努力把学习成果转化为砥砺奋进的强大动力。

教研室组织开展广泛的思想政治状况调查，研究学生的心理、思想和行为规律，认真倾听学生们的需求和诉求，努力做同学们的“知心人”。

在日常考评机制中，教研室坚持把政治标准放在首位，在教职工考核评价、职务（职称）评聘、评优奖励中，把思想政治表现和育人作用发挥作为首要指标，引导全员积极参与“三全育人”工作。

青年先行，实践先行。为使青年学生上好与现实相结合的“大思政课”，教研室积极引导支部学生党员利用寒暑期在家乡进行志愿服务，展现当代大学生的担当与风采，用扎扎实实的行动，树立党员新形象。

以生为本，在服务上育人

“一个老师不能只会教书科研，不光是要为学生传递知识，更重要的是为学生传递信心、信念，与学生的关系也不仅仅局限于教室与课堂，需要充分考虑到学生身心发展特点，深入结合学生的社会生活实际。” 商务英语专业教研室的老师们喜欢与学生聊天，倾听他们心声，了解他们的内心，这样能更好地服务学生、帮助学生。

作为教研室主任的谢华不仅是老师，更把自己视作学生们的一位知心朋友。为了更加了解学生的需求，她及时把握学生的思想动态，努力为学生排忧解难，帮助解决他们学习生活上的实际困难。对于学院里的特困生、学困生和有心理障碍的学生等特殊群体，她每年都会带领团队进行建档并开展个别跟踪教育，还常常以亲身经历来鼓励他们要努力进取、热爱生活。

此外，谢华也兼任学院应用日语专业辅导员，努力做好学生成长的“引路人”。在她看来，崇高的理想不在云端在脚下，工作的本领来自兢兢业业一线工作的磨炼。总结两年多来的兼职辅导员工作，她最大的体会就是——辅导员的主战场在学生的喜怒哀乐中，在与学生零距离的互动中。“只有走出大楼、走近学生、服务学生，才能培养出德才兼备的大学生。”谢华说。

安心工作、静心做事、真心服务.....教研室团队也始终秉持“以生为本”的理念，坚守立德树人的初心，全身心、全过程、全方位地投入到工作中，努力成为党和人民满意的好老师。

（素材来源：湖南外贸职业学院商务英语专业教研室）

(责编：袁蓓蕾（实习生）、孙竞)