活动现场。校方供图

人民网北京9月30日电 近日，“精神的力量——中国共产党人的精神谱系”展示馆开馆仪式暨“大思政课”现场教学展示活动在浙江商业职业技术学院举办。据悉，该馆是浙江省第一家展示和弘扬中国共产党人的精神谱系的主题展馆，旨在为推进大中小学思政课一体化建设搭建重要平台。

据悉，展示馆建筑面积550平方米，由序厅、5个展厅和尾厅组成。依托丰富的图文资源，以“精神的力量”为主题，展陈内容贯穿了新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代等4个时期的精神谱系，全景式呈现中华民族从站起来、富起来到强起来的历史进程中所展现出的铮铮精神力量，为观众解读中国共产党成就百年伟业、永葆青春活力的精神密码。

作为数字化时代的党性教育基地和思政课教学基地，展示馆注重通过新技术创造新体验，采用LED大屏、多媒体电子交互屏、3D电子沙盘、互动拍照等新技术设备，对精神谱系相关的数字资源进行可视化呈现，致力于打造“大中小学思政一体化”的“大思政课”现场实践教学的创新平台，并努力成为深入推进党史学习教育常态化长效化工作的载体。

活动现场，浙江商业职业技术学院“精神的力量——中国共产党人的精神谱系”展示馆、“五四宪法”历史资料陈列馆、中国共产党杭州历史馆（杭州市方志馆）、中国计量大学马克思主义中国化研究与传播中心、浙江理工大学红色文化讲习馆、浙江旅游职业学院“红色之旅”主题馆等6家红色场馆签订了馆际合作共建协议。

(责编：李依环、孙竞)