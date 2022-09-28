9月27日，教育部、国务院国资委联合举行卓越工程师培养工作推进会。教育部党组书记、部长怀进鹏，国务院国资委党委书记、主任郝鹏分别讲话并为国家卓越工程师学院建设单位和国家卓越工程师创新研究院建设单位授牌。中国工程院党组成员、副院长钟志华出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长翁铁慧主持会议。国务院国资委党委委员、副主任赵世堂出席会议。

怀进鹏指出，习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话为做好人才工作和建设人才强国指明了前进方向、提供了根本遵循。教育部认真贯彻落实中央人才工作会议精神，积极推进育人模式创新、着力深化人才发展体制机制改革、切实加大人才对外开放力度，开展了一系列卓有成效的工作，取得丰硕的成果。他强调，要深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻理解卓越工程师培养的极端重要性，着力破解核心难题，实现工程教育办学方式从学科专业单一性和独立性向学科大类交叉、校企深度融合模式的根本转变，培养目标从重视理论传授向重视工程创新能力的根本转变，评价标准从唯论文唯奖项等向考察实际创新贡献为主的根本转变。要不断深化和加强高校的产学研合作体系和模式构建。一是聚焦资源抓统筹，校企党政主要负责人亲自抓、抓具体，统筹用好校企优势人才培养资源。二是聚焦能力抓重点，积极大胆探索建立并不断完善卓越工程师培养的质量评价标准，努力为世界重要人才中心和创新高地建设作出有特色的实质性贡献。三是聚焦方向抓改革，建设中国特色、世界水平的工程师培养体系，在世界工程教育界发出中国声音、贡献中国方案。

郝鹏表示，习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话，对深入实施新时代人才强国战略作出重大部署，并将培养卓越工程师作为建设国家战略人才力量的重要组成部分进行部署，为推动高校和企业深化改革、联合培养卓越工程师指明了方向、提供了根本遵循。国资央企要胸怀“国之大者”，提高政治站位，深刻认识加快培养卓越工程师是统筹“两个大局”把握战略主动、发展壮大实体经济夯实大国经济根基、做强做优做大国有企业加快建设世界一流企业的必然要求。要面向国家战略急需，聚焦产学研用深度融合，充分发挥央企优势，全力提供资源支撑，精心组织工程实践，高标准建好国家卓越工程师学院，加快培养大批支撑我国高水平科技自立自强和制造业高质量发展的卓越工程师。中央企业党委（党组）要加强组织领导，完善有效机制，强化统筹推进，大力弘扬国企先进精神，努力把卓越工程师培养工作抓实抓好。国资委将加强与教育部的工作沟通联系，鼓励支持中央企业不断探索和完善校企联合培养的有效机制，推动卓越工程师培养工作不断出人才、出机制、出成果，携手推动世界一流大学培育和世界一流企业建设。

钟志华表示，我国卓越工程师培养方兴未艾、任重道远，产学研融合、育人机制协同，是推动卓越工程师培养的关键，要强化战略谋划、鼓励实践探索、推动卓越工程师培养模式的创新，同时深化国际合作、促进交流互鉴、推动世界可持续发展和人类命运共同体建设。中国工程院将继续发挥好院士引领作用、咨政建言作用，大力支持并配合教育部和相关部门做好工程教育改革相关试点工作。

推进会上，清华大学、北京航空航天大学、航天科工、中国电科、上海市教委等5家单位负责同志作了交流发言。首批18个国家卓越工程师学院建设单位联合发布《卓越工程师培养北京宣言》。首届卓越工程师培养高峰论坛同时启动。

会议以线上线下结合的方式进行。中央组织部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源和社会保障部、国资委、中国工程院、中国科协有关司局负责同志，北京市教委负责同志，在京有关高校、企业、国家实验室、协会组织负责同志在主会场参会。其他有关省市教育厅（教委）、高校、企业、国家实验室负责同志在各地分会场参会。

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