本报北京电 （记者孙亚慧）9月24日，由中共河南省委、河南省人民政府、欧美同学会（中国留学人员联谊会）、中国博士后科学基金会共同主办的第五届中国·河南招才引智创新发展大会在郑州开幕。

据介绍，今年的招才引智创新发展大会设计了开幕式、线上VR人才（项目）招聘洽谈会、高峰论坛、省实验室线下专场招聘活动、省辖市招才引智专场活动、省外招才引智等系列活动。

截至9月19日，招才引智创新发展大会官网平台共征集河南64个行业1.9万家用人单位报名参会，发布人才岗位需求26.2万个，涉及高端装备制造、信息技术、现代农业、临床医学等105个专业类别。其中，博士、硕士等高层次人才需求3.47万人，本科及其他人才需求22.73万人。通过大会官网求职人才数4.4万人，发送简历3.35万份。征集了半导体与储能材料关键技术研发及产业化应用、天空地一体化城市安全监测与应急技术研究、含氟催化中间体高效资源化利用等892个项目，涉及5G、新能源、生物医药、节能环保、新型材料等10多个领域。

近年来，河南引才速度加快。以郑州市为例，注重建机制、优环境、创平台、优服务，郑州加速构建一流创新生态，一大批高层次人才落户郑州、创业郑州。同时，坚持“项目为王”，以引进国内高科技头部企业、大院名所、人才团队项目为重点，推动一批优秀创新创业团队项目落地郑州；打造“活力郑州 青春郑州”，发布10条“青年人才新政”，设立100亿元青年创新基金，筹集人才公寓14.98万套（间），全力营造宜居宜业、近悦远来的良好环境，今年已吸引17.4万名高校毕业生来郑就业创业。

与此同时，为优化人才服务保障，推动人才工作数字化转型，郑州还开发了“郑州人才数字化服务管理平台”。平台在招才引智创新发展大会上正式启动，此后将建设人才数据服务中台、业务支撑中台、应用系统和数字显示调度指挥中心，实现全平台发布人才信息、全区域实现信息互通、全轨迹掌控人才动态等功能。

据悉，自2018年以来，中国·河南招才引智创新发展大会已累计签约各类人才超20万人，落地人才合作项目超2000个。其中，2021年以来，河南引进两院院士等顶尖人才、国家级领军人才220余人，海内外博士4200余人。

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