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积极支持河南省设立高等学校！教育部最新回复

2022年09月27日14:47 | 来源：人民网-教育频道
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截图来源：教育部网站

人民网北京9月27日电 （记者李依环）23日，教育部网站公布了十三届全国人大五次会议“关于支持加快优化高等教育布局结构调整提升办学层次和水平的建议”的答复。答复中提出，积极支持河南省设立高等学校，支持河南高校改善办学条件和提升办学水平，支持河南高校人才队伍建设。

答复指出，教育部支持河南省优化本科高等学校结构。2021年，河南省提出了通过新建、分立、整合资源等方式设立理工、工程技术等类型本科学校。“十四五”时期，教育部将支持河南省按照标准推进拟设置高校的建设发展，按程序审议高校设置事项，支持河南省优化高等学校结构。

同时，教育部支持河南省设置本科层次职业学校。“十四五”时期，教育部将积极支持河南省教育部门坚持高标准、高起点，严把质量关筹建本科层次职业学校。对于达到标准、符合条件的本科层次职业学校设置事项，教育部将按照高校设置程序予以审议批准。

答复明确，教育部支持河南省设置高等职业学校。在研究编制“十四五”高校设置规划时，河南省提出了新设高职高专学校事项。根据《高等教育法》等高校设置相关法律法规的规定，高职学校由省级人民政府批复设立，教育部备案。河南省批复设立高职高专学校后，教育部将按规定和程序予以备案。

对于下一步工作考虑，教育部指出，一是支持河南省政府加大对新一轮“双一流”建设政策引导和资源投入的力度，统筹区域内“双一流”建设高校与地方高水平大学建设，坚持高质量内涵式发展，尽快提高整体发展和建设水平。

二是继续按照部党组统一部署，配合河南省委组织部做好有关高校领导班子建设有关工作，引导高层次人才向包括河南省在内的中西部地区流动，支持河南省干部人才到教育部直属机关、直属高校挂职锻炼，为河南教育高质量发展提供更加有力的人才保障和智力支持。

(责编：李依环、熊旭)

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