人民网北京9月27日电 （记者孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍从数据看党的十八大以来我国教育改革发展成效。教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，十年来，教育与党和国家事业发展同频共振，教育服务国家战略和区域发展的能力显著增强，日益成为支撑、引领经济社会发展的关键力量。

中高职学校（不含技工学校）十年累计培养毕业生7900多万人，为现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业供给了70%以上的新增从业人员；高等学校（未包含成人高校）十年累计培养了高素质专业人才7700多万人，持续为国家重大战略实施和经济社会发展提供强大智力支撑。

十年来，支持设立教育部哲学社会科学各类研究项目3.6万余项，布局建设教育部人文社科重点研究基地151个、教育部哲学社会科学实验室30个，高校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）共评选出获奖成果3277项。高校牵头建设了38%的国家高端智库，承担了90%以上的国家社会科学基金项目。

教育部直属高校成为脱贫攻坚和乡村振兴的重要生力军。各校累计投入和引进帮扶资金44.4亿元，帮助引进企业663个，引入企业实际投资额151.6亿元。累计培训教师11.64万人次。累计培训基层干部和技术人员77.8万人，帮助制定规划类项目1352项，落地实施科研项目1949项。

十年来，全国普通话普及率从70%提高到了80.7%，识字人口使用规范汉字的比例超过95%，文盲率下降至2.7%，为构筑中华民族共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识作出重要贡献。

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