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教育部：教育成为财政一般公共预算第一大支出

2022年09月27日10:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月27日电 （记者孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍从数据看党的十八大以来我国教育改革发展成效。教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，国家财政性教育经费投入占GDP的比例，连续十年保持在4%以上，教育成为财政一般公共预算第一大支出。

十年来，幼儿园生均校舍面积从5.8平方米增至10.2平方米，生均活动室面积从2.4平方米增至4.0平方米；义务教育学校生均教学及辅助用房面积从3.7平方米增至5.1平方米，生均室内体育用房及运动场面积从7.3平方米增至8.2平方米。通过实施“全面改薄”等一系列工程项目，学校面貌有了根本改观，中西部农村地区“最好最安全的建筑在学校”得到群众公认。

2021年普通中小学五项设施设备配备达标均超过90%（体育运动场（馆）面积、体育器械、音乐器材、美术器材、数学自然（小学）/理科实验（中学）仪器）。从生均仪器设备值来看，义务教育学校2285元，是十年前的3.1倍；普通高中4968元，是十年前的2.3倍；中等职业学校8082元，是十年前的2.6倍；普通、职业高校17091元，是十年前的1.7倍。

2021年全国义务教育学校互联网接入率接近100%；义务教育学校多媒体教室比例超过70%，较十年前提高30个百分点以上。全国小学、初中每百名学生拥有数字终端数分别为14.9台、21.0台，较十年前增加8.4台和10.6台。

(责编：李依环、熊旭)

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