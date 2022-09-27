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教育部：90%以上学生能在规定时间内完成书面作业

2022年09月27日10:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月27日电 （记者李依环）今天上午举行的教育部新闻发布会上，教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，党的十八大以来，校外培训治理取得明显成效。90%以上的学生能在规定时间内完成书面作业，学校课后服务基本实现“5+2”全覆盖。92%以上的学生自愿参加了课后服务，学校教育主阵地作用进一步强化。

刘昌亚谈到，十年来，教育系统全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，促进学生全面发展，以教育质量的稳步提升助力人人出彩、人人成才。

刘昌亚介绍，义务教育音体美劳等课程建设明显加强。2021年全国义务教育阶段体育、艺术和劳动技术课程教师分别达到67.4万人、83.0万人和10.9万人，相较十年前，分别增长55.4%、52.3%和18.3%。建立96个全国中小学劳动教育实验区，示范带动各地中小学蓬勃开展劳动教育，实现每周不少于1课时要求。

此外，基础教育大班额问题有效破解。2021年义务教育大班额基本消除，十年来，小学大班额比例从14.0%降至0.7%，初中从28.3%降至0.7%；普通高中大班额比例大幅下降，从47.8%降至4.8%，下降43个百分点，助推教育教学质量提升，促进学生身心健康发展。

(责编：李依环、孙竞)

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