人民网北京9月27日电 （记者孙竞）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍从数据看党的十八大以来我国教育改革发展成效。教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，2021年，全国共有各级各类学校52.93万所，在校生2.91亿人；与2012年相比，学校增加6300余所，在校生增加2800余万人。

全国共有幼儿园29.5万所，学前教育在园幼儿4805.2万人，毛入园率88.1%，十年提高23.6个百分点，实现基本普及。义务教育阶段学校20.7万所，在校生1.6亿人，已实现全面普及。高中阶段教育学校2.2万所，在校生3976.4万人，毛入学率91.4%，十年提高6.4个百分点。高等教育学校3012所，在学总规模4430万人，十年增加1100余万人，毛入学率57.8%，十年提高27.8个百分点，翻了近一倍。

刘昌亚表示，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，其中义务教育普及程度达到世界高收入国家平均水平，高等教育实现了从大众化到普及化的历史性跨越。

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