原标题：秋季新学期，如何上好法治教育这堂课

9月14日，湖南省怀化市新晃县兴隆中学迎来秋季开学的第一堂法治课——新晃县人民法院禾滩人民法庭庭长杨俊作为学校的法治副校长，以“防范校园欺凌”为主题，通过以案释法、以案学法的方式，让学生“零距离”接受普法教育。随着秋季学期正式开学，不少学校纷纷把法治教育作为“开学第一课”，一批法治副校长正式走上岗位，在新学期伊始开展法治教育。

今年年初，教育部颁布《中小学法治副校长聘任与管理办法》，要求每所中小学校至少配备1名法治副校长，该办法于今年5月1日起正式实施。

此前，教育部印发《全国教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，主要目标为：到2025年，普法的针对性和实效性明显增强，教育系统法治素养和依法治理水平显著提升，广大干部师生尊法学法守法用法的自觉性和主动性不断提高。

采访中记者发现，很多法治教育仅限于听讲座，学生、家长表示获益有限。当前，法治教育如何“讲”出新意，还有哪些短板待补齐？记者采访了相关专家。

1 网络环境下 未成年人保护更应引起重视

除了在学校课堂上的传统讲授模式，中小学法治教育正在不断拓展新的形式和内容。

暑假期间，浙江宁海实验小学城西校区的同学们走进宁海县人民检察院，参观了检察院的审讯室、谈话室、院史荣誉室等，并聆听了关于民法典的精彩讲座。

杭州江南实验学校枫树班的学生们和部分家长则在班主任的带领下，在杭州滨江法院七号法庭旁听了一起电信诈骗案的审讯。听完庭审，魏苒同学说：“这是我第一次旁听真正的庭审，国徽高挂墙上，法官坐在国徽下敲响法槌，庄严而肃穆。通过庭审，我们大致了解了法庭审理的程序，更让我们铭记要好好学习、知法懂法守法，永远做一个遵纪守法的人。”

在北京市房山区人民法院副院长沈波看来，中小学生法治教育的意义不仅体现在预防违法犯罪、提高法治意识上，更体现在面对时代发展、网络兴起的未成年人自我保护上。数据显示，2017年至2021年，北京市法院判处未成年罪犯人数大幅下降，中小学法治教育取得一定成效，但侵害未成年人的犯罪案件仍然时有发生，尤其是网络时代，侵犯未成年人案件更具有隐蔽性，比如“涉网络隔空猥亵”的案件亟待警惕。

“不法分子利用网络社交软件，引诱多名未成年人与其裸聊，通过拍裸照进行威胁等方式，线下实施性侵，严重侵犯了未成年人的合法权益。”沈波说，此类案件的发生，固然与不法分子罔顾法律、道德泯灭密不可分，但网络环境下未成年人性保护、性教育问题更应引起各方重视。

沈波表示，通过全方位的“家庭教育指导”、多角度的“云端法治教育”、沉浸式的“法治宣传模式”，中小学法治教育得以不断创新形式，比如开展法治讲座、法院开放日、旁听庭审、模拟法庭、线上游法院、召开“新闻发布会”等，大大激发了中小学生学习法律知识、提高法治意识的兴趣与积极性，也产生了引导家长“依法带娃”的积极效果。

“在《中小学法治教育实践模式范例》一书里，展示了各个学校开展法治教育的方式，形式灵活、主题鲜明，学生可以沉浸式参与其中。”华东师范大学法学院教授任海涛说，“学生还可以拍摄法治剧，编排法治相声、法治绕口令、法治戏曲等文艺节目。或者组织法治教育研学旅游，比如去湖州市吴兴区的沈家本纪念馆，了解中国法治现代化的历程；去杭州五四宪法纪念馆，学习中国宪法诞生的历史；还可以到更远的地方，西安商鞅变法发生地、抚州王安石纪念馆、湖北张居正纪念馆等地方，学习中国古代如何实现法治。”

“形式可以丰富多彩、灵活多变，重要的是要贴近学生的生活，让学生在学习过程中有参与感、获得感；更为重要的不是让学生死记硬背法律条文，而是真实地感受到法治素养和法治精神。”任海涛说。

2 中小学法治教育体系需继续完善

尽管法治讲座等活动在各中小学开展得越来越多，但仍有不少声音表示，中小学生的法治意识依然有待提高。

对此，沈波表示，目前，我国中小学法治教育体系已经初步建立，但还有一些工作需要继续完善。“首先，在教材方面，对于不同年龄段应设置有针对性的普法教材，使法治教育体系化、规范化。其次，在课程体系建设方面，不同年龄段学生均应该设置系统的法律知识课程，讲授理论知识、具体法律条文、法治的形成和演变等，使学生们懂得基本行为准则，养成学法、知法、守法、用法的行为习惯，不断提高法律意识。再次，在师资来源方面，在选聘法治副校长的基础上，应加强对学校教师的培养，尤其是道德与法治的授课教师，应定期组织培训，做学生们身边的‘法律明白人’。”沈波说。

我国中小学里担任法治课教师且学过法律者不足1%，中小学《道德与法治》课程的教师普遍缺乏完整法律知识体系的构建和研究，这是当前中小学法治教育开展的短板之一。任海涛根据调研数据指出：“这个问题很急切，我想在此呼吁，在师范学校里开设法治教育专业或学位，对应培养法治教育领域的教师人才，使得中小学法治教育更为专业。”

任海涛表示，学生和家长也需更加重视法治教育。相对于学科类科目，学生和家长对法治教育的认知依然比较薄弱。在中小学阶段，学生应该做到学习相关法律知识，不仅能弄懂，而且在现实中也要会用、能用。此外，当前还比较缺乏完整的、系统的法治教育相关资源，在法治教育的教学方式方法上，也需要开展更丰富、更多元的教学实践，而不是简单地读课本、满堂灌。

3 法治副校长可以扩大人选范围

“新学期开始，房山区法院第一批已有近20名干警担任辖区多所中小学的法治副校长，化身青少年法治教育从法院到校园的桥梁，成为连接学校、家庭、社区‘三位一体’法治教育机制的纽带。”沈波表示，目前，房山区法院正在联合区教委积极开展“法治副校长”的选聘工作，实现辖区中小学法治副校长全覆盖。

任海涛介绍，法治副校长一般由法院、检察院的法官、检察官担任，他们定期到学校给学生做法治相关的报告。任海涛认为，法治副校长的设立，对中小学法治教育的开展来说好处很明显，让行业内人士到学校去普法，能让法治教育更加专业。不过法官、检察官等多是就违法犯罪问题展开教育，比如哪类违法犯罪行为将受到怎样的惩罚等，应在此之外多给学生进行权利与义务等知识的普及。同时，法治副校长的人选范围还可以不仅限于司法部门，比如行业里的律师、高校里的法学专家，甚至大学里读法律专业的学生等，都可纳入筛选范围。人选范围扩大后，对偏远欠发达地区的学校来说，也有更大机会选择到专业的、懂法的人员来担任法治副校长。

中小学法治教育为何如此重要？任海涛说，学校法治教育是实现中华民族伟大复兴、建设民主法治国家的基础条件。现代法治政府的运转需要政府官员懂法、用法、敬法，在处理事件中，法治思维尤为重要。社会上，解决矛盾纠纷需要通过法律程序来解决，这就要求普通公民也要具备法治思维、法治能力和法律素养。法治教育，不应仅仅是法律知识的传授，更应注重法治思维和法律精神的培养。从小培养学生的法治素养，能让学生知道哪些事情可为，哪些事情不可为；触犯法律会有何种后果等。（记者 杨飒 王金虎）

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