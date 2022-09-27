原标题：构建“以生为本”的“三全育人”新格局

“9·5”泸定地震发生后，暑假返乡的西南大学研究生薛人铭，马上报名参加了抗震救灾青年突击队。青年突击队负责搬运救灾物资、分发应急物品、搭建临时帐篷，直到凌晨两三点钟才抽空打了个盹儿。早上五点多钟，薛人铭又赶到安置点的“青青儿童乐园”，为受灾孩子进行心理疏导。

新学期“开学第一课”，薛人铭参加抗震救灾成为“朋辈育人”的案例之一。“高校学生工作覆盖思想、学习、生活、就业各方面。为做好新时代高校学生工作，近年来，学校探索学生工作系统融合创新，整体提升精心培养、精准管理、精细服务，构建完善‘以生为本’的‘三全育人’新格局。”西南大学党委书记李旭锋说，“朋辈育人”正是学校“新学工”为精准思政“供需贯通”推出的十项计划之一。

朋辈示范：点亮一盏灯，照亮一大片

砺剑班是西南大学打造的国防教育示范团队，主要由退役复学的大学生和志愿参军入伍的同学组成。他们平时除了专业学习，还会协助新生军训、组织锻炼、征兵宣传和入伍前集训。“砺剑班很多人后来都投身国防事业，学校连续多年荣获征兵工作先进集体，也离不开他们的示范带动作用。”西南大学党委武装部副部长武宇坤说。

西南大学的“新学工”，探索全方位、全领域、全要素贯通人才培养治理、渠道、供需、平台、队伍、评价等六个环节，真正实现育人与育才融合统一。学校实施“隐性思想政治教育创新计划”，成立党员示范班，在学生园区、学生会和学生社团建立特设党支部，大力培育榜样示范团队，让学生党员“亮身份、树形象、作表率”“点亮一盏灯，照亮一大片”。

学生女子国旗班成立12年来，坚持每周举行升旗仪式；大学生理论宣讲团，连续25年深入社会、乡村、街道、厂矿，宣讲党的创新理论。还有创新创业示范团队“星火班”、少数民族学生示范团队“红石榴成长社”……优秀个人和优秀团队，随时发挥着朋辈示范的榜样带动作用。

除了发挥学生“全员育人”的主体作用，学校还针对思政专门力量不足、兼职队伍不强、交融协同不畅等问题，建立“六位一体”培养体系，完善“新学工”五育并举综合评价，成立学生工作指导委员会，构建部门联动、校院一体、家校共育、社会支持的现代治理体系，提升育人效力。

“青+空间”：打造两个课堂贯通的“一站式”学生自主管理平台

受疫情影响，工程技术学院的咸志毅今年春节没有回家。这个暑假，他又主动申请留校担任“青+空间”的管理员。“上次在学校过年，就喜欢上了‘青+空间’。这次当管理员，既能勤工助学，又有时间‘充电’，何乐而不为？”咸志毅说。

西南大学将育人阵地向生活社区延伸，在每个学生园区都建立了综合育人的服务平台“青+空间”。“青+空间”有党团活动室、学业服务站、研习沙龙室、心理服务站、生活服务坊和健身房，开设多个勤工助学岗位，由学生自我管理委员会自主管理运行，每周还会举办“辅导员园区面对面”“园区学霸说”“朋辈小课堂”“生活技能营”等活动，学生不出园区就能尽享“一站式”课余学习生活。

“确认过眼神，你是能光盘的人。”“别让‘网’束缚你的自由，莫让‘贷’剥夺你的青春。”这些从学生中征集来的创意标语，变成年轻人喜闻乐见的桌牌、贴纸、墙画、卡通等文创产品，随处可见，潜移默化，润物无声。

“新时代高校学生工作，不仅要融入日常生活，更要突破渠道壁垒，实现第一、第二课堂的深度融合、双向循环。”据西南大学党委副书记潘洵介绍，学校针对“两个课堂”衔接不畅、融合不深等问题，完善了实践育人体系和“第二课堂成绩单”制度，精心培育“革命精神与红色文化”等思政大课品牌。学校还按照“减平台、加体验、创精品、重育人”的思路，实施“智慧学工”和“互联网+学工”融媒体思想引领计划，形成了衔接课堂内外、校园内外的“大思政课”格局。

荣耀青春：从“壮苗成长”到“花开世界”

高校的新生军训，一般只有一个月。但在西南大学，新生军训要持续一个学年。学校将军训作为理想信念教育和行为习惯养成的重要载体，创新集中与分散军训等不同形式，融入安全知识学习、早操出勤锻炼、消防技能训练和医疗自救互救技能培训。从新生入校开始，到学年末再举行军训大比武，真正做到全程实训、全员实操、全面达标。

体育特长“一生一项”、体育活动“一院一品”，“我当一天宿管员”“我当一天餐管员”“我当一天环卫员”……西南大学立足学生本位性和基础性素养养成，将学生工作贯通从新生入学到毕业离校的人才培养全过程。从身心素质、意志品格、知识技能、情趣审美等各方面，让年轻学生经受打磨历练。

“师兄师姐们太帅了，我要狂追这样的星！”每年举办的“荣耀青春”优秀学生星光盛典，学习科研、创新创业、社会实践、志愿服务……各领域的优秀学子在聚光灯下分享成长故事，书记校长和青年学生一起“打CALL”追星。

今年3月，物理科学与技术学院的学生，在劳动实践课堂播撒了一些花草种子。6月份毕业生离校时，学院送上了精心制作的鲜花杯垫和书签，还给这份特别的纪念取了一个诗意的名字：“花开世界”。意为：“在校园里起步，在社会上绽放。”2022届毕业生苏航说，“这是最柔情最温暖的毕业赠言。”（张国圣、于涛）

(责编：李依环、熊旭)