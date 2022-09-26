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2022年中国—新西兰学前教育研讨会召开

2022年09月26日16:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月26日电 （记者郝孟佳）2022年中国—新西兰学前教育研讨会23日在广西桂林召开。本次会议主题为“可持续发展的学前教育”，旨在打造中国—新西兰学前教育机制化研讨交流平台，持续推动双方学前教育交流与合作。

"学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分。”教育部国际合作与交流司副司长陈大立在致辞中指出，近十年来，我国以构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，不断满足人民群众幼有所育美好期盼为重大任务，在学前教育领域取得了跨越式发展和历史性成就。他希望，两国代表能够通过本次会议相互学习、相互启发，推动中新在学前教育领域开展更加务实有效的合作。

教育部中外人文交流中心主任杜柯伟表示，科学、优质、可持续发展的学前教育对于办好人民满意的教育、增进民生福祉、促进经济社会发展意义重大。本次研讨会必将为进一步促进双方学前教育互学互鉴和共同发展，推进两国学前教育合作和人文交流发挥重要作用。

新西兰教育国际推广局副局长（国际事务）丽莎·福切克在致辞中表示，新西兰的教育不仅仅是传授知识，还致力于培养孩子的终身技能，关注学习者的未来发展。本次研讨会是一次相互分享实践经验和儿童早期教育的机会，希望通过会议，进一步深化两国之间的教育合作。

广西师范大学副校长孙杰远指出，学前教育是一切教育的起点，唯有向未来，才能将学前教育中的儿童、教师统一到高质量发展的教育体系中来。

会上，中国教育学会副会长李天顺作了题为“建设高质量学前教育体系，推动学前教育可持续发展”的报告。“学前教育是国民教育体系的重要组成部分，重视学前教育体现的是以人民为中心的发展思想，以儿童为本的基本理念。”他指出，我国学前教育的重要部署体现在四个方面：一是实施“十四五”学前教育发展提升行动计划；二是加强幼儿园保育教育质量评估；三是实施县域学前教育普及普惠监督评估；四是开展中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估。

在题为“把最宝贵的东西给予儿童—中国3-6岁儿童文化认知状况与教育的唤醒力量”的报告中，华东师范大学教授姜勇表示，开展学前儿童文化认知的启蒙教育时，教师先要成为热爱文化的教育者，要逐渐领悟到戏曲在幼儿成长中的重要价值，还要懂得运用科学的教育方法，以游戏为基本活动，实施趣意盎然的游戏启蒙。

据悉，本次会议由中国教育部中外人文交流中心、新西兰驻华大使馆主办，中国学前教育研究会、广西师范大学承办，会议共包含2场政策报告、4场专家报告和11场专题论坛。

(责编：李依环、熊旭)

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