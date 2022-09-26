活动现场。北京市教委供图

人民网北京9月26日电 9月24日，北京市以实践教学为主题的“大思政课”综合改革研讨会在北京科技大学举办。当天，首都博物馆、北京中轴线遗产保护中心、北京艺术博物馆、北京古代建筑博物馆等4家单位正式入选北京市学校“大思政课”实践教学基地。

据悉，根据协议，双方将组织优秀思政课教师、展馆研究员、解说员，共同挖掘、打造系列现场教学课程；加强人员培训、理论学习、课题研究等合作；联合开展现场教学、VR教学、志愿服务、支部共建等合作。

研讨会上，中国人民大学、中国农业大学、北京科技大学、北京农学院分别结合实践教学为主题的“大思政课”建设作经验交流。

中国人民大学党委副书记、副校长胡百精介绍了创新“千人百村”“街巷中国”社会实践育人模式，扎根国家发展重大历史现场上好“大思政课”的宝贵经验。北京科技大学党委副书记于成文介绍了学校探索“课堂实践、校园实践、社会实践、虚拟实践”“四位一体”的思政课实践教学模式。

中国农业大学党委副书记李培景介绍了打造“科技小院”实践育人大课堂，推动青年学子以科学研究服务国家需求的育人经验。北京农学院党委书记赵锋分享了学校建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，讲好乡村振兴“大思政课”的宝贵经验。

此外，北京科技大学马克思主义学院思政课教师强光美、香山革命纪念馆讲解员围绕“‘赶考’路上的北京答卷：解码‘中国共产党为什么能’”等主题进行了精彩的“大思政课”示范教学。相关专家围绕“大思政课”实践基地建设、高校实践教学典型经验等主题作了交流研讨。

对于高校如何加快推进“大思政课”综合改革，北京市委教育工委相关负责人指出，希望各单位用好新时代首都发展“北京课堂”，在全市经济社会发展一线建设“沉浸式”实践教学基地，立足高校学科专业优势建设一批专业育人平台，引导学生在融入新时代首都发展的伟大进程中锤炼意志品质。同时，要进一步提升教师队伍讲好“大思政课”的能力素质，聘请各条战线的一线建设者担任兼职教师，将京华大地生动实践全方位融入思政课实践教学。 （李依环、实习生高歌）

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