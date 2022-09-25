人民网北京9月25日电 （记者郝孟佳）第三届全国少年儿童“劳动美·丰收乐”主题公益活动23日启动。本次活动旨在引导少年儿童充分体验劳动与丰收的快乐，增长劳动知识、增强劳动技能、培育劳动美德，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理。

活动现场。中国儿童中心供图

中国儿童中心主任苑立新在致辞中表示，本次活动是把握育人导向，培养高尚品德的有效途径；是拓宽教育途径、打造协同育人的积极探索；也是贴近儿童生活、推进“五育并举”综合教育的良好方式。希望孩子们能在游戏中学习、在劳动中成长，深入体验农民生活，感受农耕文化，致敬并传承吃苦耐劳、勤俭节约的劳动精神，促进自身全面健康成长。

农业农村部食物与营养发展研究所党委书记王晓举指出，活动中蕴含了丰富的食物安全与营养健康知识，对于提升少年儿童劳动素养，形成良好劳动习惯和健康饮食方式具有重要作用，对于带动更多社会力量参与少年儿童劳动教育和食育事业具有积极示范意义。

中国学生营养与健康促进会会长陈永祥表示，希望通过丰收节活动，探索劳动教育实践方式，充分发挥社团组织作用，引导学生树立正确的劳动观，增强对劳动人民的感情，提升学生综合素质，促进学生全面发展、健康成长。

据了解，本次活动由中国儿童中心等多部门联合主办，涵盖“赞丰收”“话丰收”“绘丰收”“享丰收”“晒丰收”“品丰收”等活动，让孩子们在可感、可观的体验活动中领悟浩瀚的农耕文明和中国劳动人民的智慧。

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