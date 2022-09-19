据新华社香港电 （记者刘明洋）9月16日中午，载运着第九批88位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物的空军专机降落在辽宁沈阳，英雄们终于回到祖国怀抱。同一时刻，远在千里之外的香港培侨中学，一群身着整洁校服的中学生，端坐在教室中，目不转睛地注视着前方大屏幕直播的烈士遗骸迎回仪式。

70多年前，中国人民志愿军奔赴抗美援朝前线。很少有人知道，在这支保家卫国的队伍中，有20多名来自香港培侨中学的校友。据了解，在当天烈士遗骸迎回仪式现场，也有两位香港培侨中学代表参加。为了传承这份深厚的爱国情怀，培侨中学当天特地组织一些班级收看这场别具意义的现场直播，学校户外大屏幕也同步播放，供学生课间休息时观看。

“这是我第一次在大屏幕前守候迎接烈士英灵回家，心情十分激动，久久不能平复。”初三学生李文轩在看完直播后告诉记者，国家举行这么盛大的仪式迎接志愿军烈士回家，就是在提醒后人不要忘记那段艰辛的历史，要铭记英雄们保家卫国的英勇事迹。

对于抗美援朝这段历史，培侨中学的学生并不陌生。“学校会举办相关讲座深入阐释抗美援朝。我在课外也看过一些关于志愿军的影视作品，尤其是近来很火的电影《长津湖》让人印象深刻。”李文轩说。

据校方统计，1950年抗美援朝战争爆发后，有20多位培侨校友在内地报名参军。对于这段光辉历史，培侨中学学生深感骄傲。

“奔赴战场的志愿军战士，都是来自祖国各地的年轻人。为了国家和子孙后代，他们甘愿牺牲奉献，这种伟大精神特别值得我们香港青年学习。”初三学生陈映霖说，作为培侨中学学子，她为前辈们义无反顾地报效祖国深感光荣和自豪。

“国家有事，挺身而出，倾尽自己的绵薄之力，前辈们的壮举非常令人尊敬。”陈映霖说，我们要学习和继承他们对祖国的热爱和忠诚，从身边的小事做起，学好本领，用行动回馈社会、报效国家。

香港培侨中学创办于1946年，最初生源主要是东南亚的华侨子弟。学校老师培育学生，让他们了解中国国情，了解中国前途，使他们成为新中国建设的支持力量，故定名为“培侨中学”。1949年以后，学生逐渐以本地生和侨乡学生为主。几十年来，学校在开展爱国教育方面从未停步。

“在此次收看直播活动前，我们已多次给学生详细介绍抗美援朝的历史背景以及学校校友参军报国的故事，增进学生们的家国情怀。”香港教联会副主席、培侨中学中史科教师穆家骏表示，除了每周举行升国旗仪式、定期举办国旗下演讲活动，培侨每年会以校史讲座等形式，向新生和插班生详细讲述前辈们的报国故事，把爱国爱港的优秀传统不断传承下去。

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