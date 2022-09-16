本报记者 李心萍

就业是最大的民生。9月5日，人社部正式启动2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动，拉开了秋季招聘的帷幕。

当前，各地区各部门稳就业保就业工作落实得怎么样？各地探索出哪些新方式、新方法？劳动力市场呈现哪些新变化？记者进行了采访。

创新服务方式

针对青年人的就业服务更多样、更暖心

“大家好！我是老董，关注老董不迷路，本期为您讲解实用招聘信息查找攻略……”今年以来，西南交通大学“就业办老董”系列短视频受到许多学生的欢迎。

“老董的视频跟传统的就业培训、指导很不一样，他会带我们去看企业内部真实的条件和环境。”西南交通大学工业工程专业大三学生周敬博说。

“老董”名叫董鹏飞，是西南交通大学就业办的老师。考虑到年轻人的偏好，董鹏飞开始在B站上传就业辅导视频。“我们希望通过轻松、活泼的短视频让学生们更加了解职场，从而明晰发展方向，并做好相关准备。”董鹏飞说。

高校毕业生等青年就业事关民生福祉、经济发展和国家未来。7月28日召开的中共中央政治局会议强调，做好高校毕业生等重点群体就业工作。

各地区各部门不断创新就业服务方式，让就业服务更多样、更暖心、更高质量，努力帮助高校毕业生等重点群体顺利就业。

——高频次多形式组织招聘活动，强化岗位推送。

百日千万网络招聘活动、大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动等接力开启，高频次的招聘活动不间断为毕业生提供就业岗位信息。

“我们将全力打造高校毕业生就业服务平台，高频组织线上线下招聘活动，为毕业生等青年就业提供职业指导、岗位推荐或就业见习机会。”人社部就业促进司司长张莹说。

——实施就业创业一件事“打包办”，简化就业手续。

“登录人社服务大厅，进入服务专区，办理求职登记、申领就业创业证、申请求职创业补贴等多项业务都能一键办理。”长沙市应届毕业生杜政恒说。

今年以来，围绕服务高校毕业生的高频事项，人社部门实施就业创业一件事“打包办”，分类推出基层就业、企业吸纳、自主创业、灵活就业、培训见习等政策礼包，集中兑现税收减免、创业担保贷款、资金补贴等政策，确保高校毕业生能够及时足额享受到政策红利。

——就业帮扶“一人一档”“一生一策”，推进精准服务。

张莹介绍，对于信息移交、主动登记、走访摸排掌握的未就业高校毕业生，人社部门将主动联系，提供有针对性的就业指导、服务。

针对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾和较长时间未就业的毕业生，各地人社部门还将开展结对帮扶，制定“一人一档”“一生一策”帮扶措施，优先推荐岗位、优先落实政策、优先组织培训见习，帮助他们尽快实现就业。

“总之，人社部门将竭尽全力为毕业生等青年就业创业提供支持和帮助。”张莹说。

据介绍，今年1至7月份全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点，就业形势保持总体稳定。

拓宽求职渠道

针对农民工等群体就业帮扶政策持续发力

如果说，高校毕业生等青年是就业的“经线”，农民工则是就业的“纬线”，只有同时织牢“经纬线”，整体就业形势才会稳。因此，稳就业保就业，抓好农民工就业至关重要。

实施社保“降缓返补”，让劳动者稳在岗位。

“社保缓缴，让我们松了一口气。”贝奥兰（大连）商贸有限公司负责人介绍，受疫情影响，企业经营面临困难，公司参保职工近30人，每月仅企业职工养老保险就需缴纳近3万元，负担不轻，此次缓缴社保费政策，有效缓解了资金压力。

今年以来，为扎实稳住经济，保就业保民生，社会保险方面实施了“降缓返补”一揽子政策。其中，仅延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策一项，1至7月份就为企业减负超过1000亿元。新增的失业保险留工补助政策实施3个月以来，已向291万户企业发放补助资金135亿元。

缓一缓、降一降、补一补，一系列社保政策帮助企业“松口气”“加把劲”，有效保证了就业岗位稳定。

创新岗位推介渠道，让岗位信息触手可及。

足不出户就能在家看到招工企业的视频简介，了解工作环境、宿舍环境、薪酬水平和具体作业内容……近日，江西九江不少市民发现，打开电视机顶盒，在数字乡村栏目可以看到各大企业的招工信息。

“通过电视发布企业招工信息，是为了解决部分求职者年龄偏大、不熟悉手机操作的问题，也能更加直观、更真实地展示企业相关情况。”九江市人社局有关负责人说。

据介绍，作为传统务工人员输出地，九江市今年受疫情影响，一些农民工返乡留乡。为此，九江市就业创业服务中心先后推出线上招聘会、直播带岗、主播探厂等服务，努力将公共就业服务送进千家万户。

着力打造劳务品牌，让外出务工更加规范。

在日前举行的第五届“中国创翼”创业创新大赛全国选拔赛上，专门设置了劳务品牌专项赛。

“我们希望通过比赛，发现和选拔一批全国优秀劳务品牌创业项目，鼓励引导各地积极培育劳务品牌，带动产业发展与稳定就业双赢。”人社部有关负责人说，全国共有2121个劳务品牌项目报名参加比赛，最终30个品牌脱颖而出，晋级全国总决赛。

以“河南防水工匠”为例，经过多年发展，防水从业人员近30万，各类防水企业2000余家，施工队伍逾万个，年产值突破600亿元，实现直接劳务收益超200亿元。

国家统计局数据显示，随着针对农民工群体就业帮扶政策持续发力，农民工失业率继续回落。

关注市场变化

高技术制造业发展势头强劲，新产业催生新机遇

总的来看，随着政策扎实落地，我国就业形势总体稳定，失业率连续回落。那么，当前劳动力市场呈现哪些新变化？什么样的岗位更缺人？作为劳动者，该如何提升技能，更好适应岗位？

看岗位供给，高技术制造业发展势头强劲，人才需求增长明显。

近年来，受政策支持、技术发展等因素驱动，高技术制造相关产业发展势头强劲。国家统计局数据显示，1至7月份，高技术制造业增加值同比增加9%，高技术制造业投资同比增长22.9%。

行业扩张背景下，人才需求增长明显，薪酬待遇随之提高。智联招聘报告显示，今年二季度高技术制造业薪资涨幅较高，其中大型设备、机电设备、重工业行业招聘薪酬为9697元/月，环比上涨5.7%，仪器仪表及工业自动化行业招聘薪酬为10366元/月，环比增长4.5%。

看技能需求，人工智能领域技能备受青睐，薪酬水平稳居榜首。

“对于技术性较强的岗位，有时候技能要求比学历要求更重要，掌握关键技能是获取高薪的关键。”智联招聘执行副总裁李强说。

《中国企业招聘薪酬报告》显示，今年以来，我国集成电路行业薪酬水平稳步提升，由一季度的10975元/月上涨到二季度的11502元/月，涉及大数据架构、推荐算法、运动控制算法等人工智能领域技能的岗位薪酬水平遥遥领先。其中，模拟芯片设计以37531元的平均月薪位居首位。

看岗位分布，中西部招聘需求人数上升明显，北上广深竞争激烈。

智联招聘平台大数据显示，今年二季度以来，中西部地区招聘需求人数明显上涨。特别是西部地区，招聘需求环比上升26.97%，中部地区次之，增速为15.46%，东部地区招聘需求人数增加8.62%。

“从市场变化可以看出，虽然今年高校毕业生等青年群体就业压力较大，但新兴产业的就业机会依旧很多，青年人应实时关注市场变化，储备相应技能，从而实现顺利就业。”李强表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 19 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)