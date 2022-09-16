本报天津9月15日电 （记者武少民）近日，天津市政府办公厅印发《天津市“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》（以下简称《方案》），明确到2025年，适龄残疾儿童义务教育入学率达到99%，随班就读比例达到50%，初步建立布局合理、学段衔接、普职融通的高质量特殊教育体系。

《方案》要求，非义务教育阶段残疾儿童青少年入学机会明显增加。教育质量全面提升，课程教学改革不断深化，特殊教育质量评价制度基本建立。特殊教育基础进一步巩固，保障机制更加完善，经费保障水平持续提升，教师队伍建设进一步加强，特教教师专业化能力不断提高。

据了解，《方案》结合天津实际，提出8项主要任务23条具体措施，包括持续提高残疾儿童义务教育普及水平，大力发展非义务教育阶段特殊教育，加强普通教育和特殊教育融合，推动职业教育和特殊教育融合，促进医疗康复、信息技术与特殊教育融合，改善特殊教育办学条件，巩固完善特殊教育经费投入机制，加强特殊教育教师队伍建设。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 15 版）

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