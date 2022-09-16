原标题：爱心助学的“炭火”如何长燃不息

一片炭火熄灭了，火焰却在大地上无尽燃烧。今年，清华大学教授赵家和离开我们已有整整10年，但他留下的爱心助学事业没有停滞。数据显示，截至目前，甘肃兴华青少年助学基金会累计资助高中生7786人，其中5426人已完成高中学业，约80%进入高等院校学习；还有720名大学生获得延伸资助，得以完成本科阶段学业。

这捧爱心助学的“炭火”，为何能长燃不息？它的成长能为今天的教育慈善事业带来哪些启示？本报记者对话甘肃兴华青少年助学基金会前理事长陈章武。

资助教育，激励学子以奋斗战胜苦难

记者：兴华助学基金会是在什么样的背景下成立的？主要做了哪些工作？

陈章武：2011年3月，我的老师、清华大学经管学院教授赵家和叫我去他家里，告诉我退休后他一直在发挥余热，所以手里有一些钱，希望能用这些钱帮助寒门学子完成高中学业。我劝他给自己和家人留一点，可他认为不应把钱留给孩子，还提起了林则徐的一副对联：“子孙若如我，留钱做什么，贤而多财，则损其志；子孙不如我，留钱做什么，愚而多财，益增其过。”后来，在众人协助下，兴华青少年助学基金会成立了。

当时，正处于我国实施脱贫攻坚战略的前夜。从1986年我国实施九年制义务教育以来，义务教育阶段学子的教育得到了制度性保障，但非义务教育阶段，特别是高中阶段，还有很多孩子因家贫而失学。兴华成立之初，把目标锁定在资助中西部贫困地区的贫困家庭学生完成高中学业。后来，对部分特别困难的学子，资助延伸到大学本科阶段。

记者：今天，脱贫攻坚战已全面胜利，教育事业取得长足进步。爱心助学的时代价值又该如何体现？

陈章武：习近平总书记强调：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”“要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续”。乡村振兴，教育先行。目前我国仍有少量一、二类低保户，特殊困难家庭，脱贫不稳定和边缘易致贫家庭等，还需要大家伸出捐助之手。

爱心助学不但为受施之人带来幸福，也同样福泽施予之人。十年来，基金会的爱心队伍一直在稳定增长。我们也逐渐意识到：发展慈善事业，培养慈善组织，意义重大。党的十九届四中、五中全会都提出要重视发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业。目前我国的初次分配机制是市场起决定性作用，会产生一定的收入差距；再分配是政府主导，提供具体的制度安排；第三次分配则是依靠道德、精神的力量，用人与人之间的温暖促进社会和谐、共同富裕。兴华愿成为慈善事业百花丛中的一朵小花，发挥应有作用。

有限资源如何发挥最大作用

记者：当前，我国教育公益慈善组织数量不断增长，但一些助学行为存在短板、缺乏规范。如何真正做好这份爱心事业，您对此有何心得？

陈章武：“选择雪中送炭就是选择了困难，也意味着一路艰辛。”赵家和老师“雪中送炭”的嘱托，我们一直牢记着。而受助学校张贴的一条标语，是支撑兴华走下去的强大动力——“培养一个学生，改变一个家庭，带动一个村庄”。

基金会成立之初，管理团队曾向赵家和老师当面作了三点承诺：一是保证将赵老师委托的每一分爱心捐款用到寒门学子身上；二是努力在保障基金会正常运作的前提下，保住本金；三是争取做到在基金会有所发展的前提下，本金也有所增长。回顾这十年，三点承诺基本实现了。

始终雪中送炭，坚持“钱到、人到、心到”，授人以鱼，也授人以渔。爱心助学，“钱到”是基本前提。兴华助学金按秋春两个学期发放，每学期开学之初，在各受助中学兴华助学办公室老师们的保障下，组织学子申请，经过调查、审核、公示，确认受助名单，第一时间将爱心款如数送到学子手中。“人到”，是指组织爱心人士和受助学生面对面交流、交情、交心，提高爱心助学的温度，拉近受助学生和爱心人士之间的距离。“心到”，则是指真心付出，用真心触及学子心灵，引导形成正确价值观。

基金会运作中，我们最大限度节约成本，把爱心捐赠的每分钱都送到最需要的学子手中，让有限资源发挥更大作用。国家对各种规模基金会管理费用有明确规定，兴华属于非公募基金会，年度管理费用不得高于当年总支出的13%。但兴华成立以来，管理费用平均每年只占总支出的1.19%。之所以能如此低，是因为大量的运作成本由爱心人士、志愿者主动承担了。十年来，有爱心企业一直为基金会无偿提供办公地点、办公费用和办公人员；各受助中学的志愿者队伍为把爱心款落实到位，付出了很多人力、物力、财力，却从不要求基金会从爱心款中支出；基金会成立以来，没有一名理事从基金会领取报酬；在开展助学活动时，各地政府相关部门和校友都给予了大力支持和帮助。

坚持做纯洁、透明的慈善组织。我们一直坚持助学活动的纯洁性，坚持助学活动与捐赠者、爱心人士、志愿者的个人私利隔离。捐赠者不要求回报，但希望知道爱心款的去向，兴华助学基金会每年都接受登记机关指定的会计事务所严格审计，审计结果以年报形式向社会公布；对每位捐赠者，无论捐赠金额多少，均开具公益事业捐赠票据，呈送感谢信作为捐赠证书。同时，为捐赠数额达千元或以上的捐赠者落实资助对象，受助学生每学期都会给捐赠者写信汇报学习、生活、思想情况，很多爱心人士都会回信，受助者与捐赠者之间架起了一座沟通的桥梁。

教育慈善事业怎样健康可持续发展

记者：对于教育慈善事业的健康可持续发展，您有哪些思考？

陈章武：一是在基金会的专业化发展上。过去十年，兴华助学基金会多次遇到的质疑是：为何不使用职业经理人？确实，目前基金会的所有理事都是志愿者，没有职业经理人。这样既可节省成本，也不会发生“奉献”和“谋生”两种身份的冲突。但这样只能招募人员，无法招聘人手，对于把基金会做大做强有一定制约。是否应使用职业的管理人员？需要认真考虑、慎重行事。

二是在公益慈善活动的延续深化上。兴华助学基金会成立以来，一直致力于帮助学子完成非义务教育阶段的学业，后来，资助延伸到部分特殊困难学子的大学本科阶段。除此以外的公益活动，兴华助学基金会都未参与。未来，要不要在受助人群中继续延伸公益慈善活动，例如帮助受助学子就业、帮助爱心企业找到优秀员工？要不要开拓新领域的公益慈善活动？都需要认真考虑。

（记者 邓晖）

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