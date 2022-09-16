原标题：城乡一体化办学，“点亮”乡村教育

刚刚开学，面庞黝黑的鲁作旺迫不及待地和社团的同学比拼着球技。在红绿相间的篮球场上，他游刃有余地穿梭在队友之间，多次带球突围。“这里操场大、同学多，还能学篮球！”鲁作旺罗列着新学校的种种好处。

10岁的鲁作旺来自甘肃省兰州市七里河区黄峪镇邵家洼村。去年他从自家村头的邵家洼小学转入黄峪镇宋家沟小学。提起鲁作旺过去的小学，宋家沟小学校长朱弋尽是惆怅：“山乡留不住人，年轻父母想方设法将孩子转到城镇，村小渐渐只剩下21个孩子。老师的许多教学想法无力落实，孩子的学习热情渐渐消散。”

七里河区位于甘肃省兰州市中南部，农村面积占全区总面积的85.9%。近几年，随着城乡一体化速度加快，当地农村年轻人大量进城务工，生源持续减少的农村学校出现严重的空心化现象，随之而来的是教育资源浪费等问题。

2020年，兰州市七里河区立足实际，探索区域内城乡教育一体化办学发展改革，将26所农村中小学和教学点进行资源整合，同时与城区51个优质学校组建为7个小学和3个中学的教育集团，改进乡村学校管理，促进城乡教育均衡化发展。

如今，校长朱弋满怀信心：“鲁作旺所在小学附近的所有‘萎缩’小学的学生都转到了交通便利的宋家沟小学，在校学生数量增加到了121个。现在每个学科都配齐了老师，学校新建了食堂，硬件设施进行了升级改造，随着教学质量的改善，原本流失的学生也陆续回来了。学校体量变大后，校园重新恢复了活力。”

为了缩小城乡教育之间的差距，七里河区探索实施教育集团内10%至20%的教师城乡双向柔性流动，以优质师资的交流示范，实现优质教育资源辐射共享。同时组织城区50余名优秀教师多轮次深入农村学校送教送培，着力提升农村学校师资水平。

许鸿雁曾是一名在西果园镇袁家湾小学“蹲守”的语文教师。该校仅有30个学生和9位老师，面对着只有数名学生的课堂，许鸿雁的教学激情不断减退。“那时虽然也有教育系统组织的教学培训，但很多先进的教学理念根本无力实践，学生积极性也不高，上课全靠点名。”

随着农村学校布局调整，许鸿雁成为兰州市第二十九中学小学部的教师，并有幸参与城区学校的轮岗培训。城区学校先进的教学理念深深震撼了许鸿雁，优质的教研培训、超越书本的教学内容、丰富多彩的社团活动使她的教学观念发生着改变。

培训结束后，回到第二十九中学的许鸿雁惊喜地发现，经过农村学校布局调整和集团化办学，这里的教学氛围和校园风貌已经非常接近城市学校，这也让她更加专注于教学工作。

“整合后，学校由内而外翻修一新，不仅为宿舍、教学楼粉刷了墙面，还在操场铺设草坪。现在，足球、拳击、剪纸等多彩的社团课开展起来，大课间被花样跳绳、锅庄舞等丰富的活动填满，一切大变样了。”兰州市第二十九中学校长曹建说。

近年来，七里河区每年向农村学校投入专项资金对整合资源的农村学校进行了标准化改造建设。“班班通”、触摸屏教学一体机等先进教育器材的配备，使所有农村学校实现了数字教育资源全覆盖。

兰州市七里河区委书记芮文刚说：“我们将继续为乡村孩子提供优质、温暖的教育环境，期盼更多的学子回归。”（新华社记者 任卫东 白丽萍 王紫轩）

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