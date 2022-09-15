人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

全国治理教育乱收费部际联席会议办公室专项督办以教育信息化为名乱收费事项

2022年09月15日15:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月15日电 （记者何淼）记者从教育部了解到，国务院大督查近期发现，部分学校打着“自愿”的幌子，通过设立“智慧班”“未来班”等方式巧立名目要求学生购买平板电脑及学习软件，有的学校甚至为相关企业“搭台唱戏”推介学习软件，增加学生家庭经济负担，影响教育公平，社会影响恶劣。

全国治理教育乱收费部际联席会议办公室决定对山西、内蒙古、浙江、河南、广东、云南等地以教育信息化为名乱收费事项实行专项督办，要求有关省份逐一核查乱收费事项，逐项整改到位；要求进一步查处乱收费背后的利益输送和权力寻租，对有关单位、学校和责任人依法依规严肃问责、公开通报；要求举一反三，迅速开展排查，维护教育公平。

全国治理教育乱收费部际联席会议办公室同时要求，其他各省要吸取教训，加强数字化教育资源进校园审核监管；要严禁以信息化教学或分班教学为名强制或变相强制学生购买平板电脑或教育APP；作为教学、管理工具要求统一使用的平板电脑或教育APP，学校不得作为服务性收费和代收费项目向学生及家长收取任何费用，不得以家委会或直接支付企业等方式变相强制学生购买；要对教育乱收费现象“零容忍”，切实保持治理教育乱收费的高压态势。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部