人民网北京9月15日电 （记者何淼）记者从教育部了解到，国务院大督查近期发现，部分学校打着“自愿”的幌子，通过设立“智慧班”“未来班”等方式巧立名目要求学生购买平板电脑及学习软件，有的学校甚至为相关企业“搭台唱戏”推介学习软件，增加学生家庭经济负担，影响教育公平，社会影响恶劣。

全国治理教育乱收费部际联席会议办公室决定对山西、内蒙古、浙江、河南、广东、云南等地以教育信息化为名乱收费事项实行专项督办，要求有关省份逐一核查乱收费事项，逐项整改到位；要求进一步查处乱收费背后的利益输送和权力寻租，对有关单位、学校和责任人依法依规严肃问责、公开通报；要求举一反三，迅速开展排查，维护教育公平。

全国治理教育乱收费部际联席会议办公室同时要求，其他各省要吸取教训，加强数字化教育资源进校园审核监管；要严禁以信息化教学或分班教学为名强制或变相强制学生购买平板电脑或教育APP；作为教学、管理工具要求统一使用的平板电脑或教育APP，学校不得作为服务性收费和代收费项目向学生及家长收取任何费用，不得以家委会或直接支付企业等方式变相强制学生购买；要对教育乱收费现象“零容忍”，切实保持治理教育乱收费的高压态势。

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