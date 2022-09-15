人民网北京9月15日电（记者李依环）改进招生计划分配方式、深化考试内容改革、清理规范高考加分、严格招生规范管理……今天举行的教育部新闻发布会上，教育部高校学生司司长王辉从多方面介绍了党的十八大以来考试招生制度改革总体进展及成效。

王辉表示，截至目前，教育部已陆续出台了实施高中学业水平考试、加强和改进综合素质评价、规范高考加分、实施强基计划、推进高职分类考试、改革艺术体育考试招生等一系列具有四梁八柱性质的配套政策，分五批指导29个省（区、市）启动了高考综合改革，各地结合实际制订改革实施方案并有序组织实施，形成了分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，促进公平、科学选才、监督有力的体制机制更加健全，中国特色现代教育考试招生制度更加完善。

王辉表示，党的十八大以来，通过改进招生计划分配方式，区域城乡入学机会更加公平。教育部持续实施支援中西部地区招生协作计划，每年从全国招生计划增量中专门安排部分名额面向中西部地区和考生大省招生。持续实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划，招生名额从2012年的1万人增至2022年的13.1万人，累计录取学生95万余人，形成了保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。进城务工人员随迁子女升学考试政策得到进一步完善和落实，累计已有168万余名随迁子女在流入地参加了高考。

十年来，教育部深化考试内容改革，高考命题的育人功能不断强化。落实立德树人根本任务，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，进一步强化高考的育人功能与积极导向作用。加强教考衔接，提高命题质量，注重夯实基础，着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题等关键能力。增加使用全国统一命题试卷的省份，目前已达到27个。

清理规范高考加分，实现“大幅减少、严格控制”的目标。据悉，2015年、2019年，教育部会同有关部门按照“促进公平、规范管理、科学精准”的原则，先后开展了两轮清理和规范高考加分工作，明确取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等五类全国性高考加分项目，指导各地减少地方性加分项目，进一步降低加分分值。目前，已取消5类全国性高考加分项目，逐步取消95类地方性加分项目。会同有关部门推动少数民族加分更加精准。

2020年，在广泛调研基础上，教育部印发《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，启动实施强基计划。强基计划聚焦国家重大战略需求，突出基础学科的支撑引领作用，目前由39所“双一流”建设高校重点在数学、物理、化学、生物以及哲学、历史、古文字学等专业招生。三年来，强基计划共录取新生1.8万余人。

“大力推进高职分类招考，形成了适合技术技能型人才选拔的考试评价模式。”王辉介绍，党的十八大以来，教育部推动高职院校的考试招生与普通高校本科相对分开，采取“文化素质+职业技能”的考试评价方式。各地一般在每年春季安排举行高职院校分类考试。学生也可参加统一高考进入高职院校。数据显示，在各地的大力推进下，分类考试已成为学生升入高职院校的主渠道。“全国每年通过分类考试录取的考生已超过300万，占高职招生总量的60%以上。”

十年来，教育部会同相关部门指导各地克服重重困难挑战，共为1亿多人次的考生平稳组织了高考。王辉介绍说：“特别是2020年以来，面对新冠肺炎疫情冲击，教育部会同国家卫生健康委、公安部等部门及时调整考试组织工作方案，不断完善考试防疫措施，在考生健康监测、考场消杀、备用隔离考点设置等方面形成了一整套完善的制度措施，实现了‘应考尽考’，创造了疫情防控常态化下组织大规模考试的中国经验。”

十年来，教育部严格招生规范管理，按照党中央全面从严治党的部署要求，全面从严治考，全面从严治招。加强制度建设，制订出台了相关办法，提出并实施“30个不得”“八项基本要求”等一系列招生禁令。持续强化信息公开，严格落实招生信息“十公开”，建立部、省、高校和中学四级信息公开制度。配合公安部等部门严厉打击涉考违法犯罪活动。积极推进高校艺术类专业和高水平运动队考试招生改革，进一步加强规范管理，提高人才选拔质量。

十年来，试点先行梯次推进，高考综合改革取得积极成效。“截至目前，全国29个省份已启动高考综合改革。”王辉谈到，前三批14个省份（第一批为上海、浙江；第二批为北京、天津、山东、海南；第三批为河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆）的新高考已平稳落地。第四批7省区（吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃）的新高考将于2024年落地，第五批8省区（山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏）的新高考将于2025年落地。

(责编：李依环、熊旭)