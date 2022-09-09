新华社客户端海口9月8日电（记者刘邓）海南省技师学院代表海南省日前参加2022年全国职业院校技能大赛再创佳绩，共获得10个项目的获奖，其中一等奖2项，二等奖3项，三等奖5项。

全国职业院校技能大赛由教育部发起并牵头，是联合相关部门、行业组织和地方政府共同举办的全国性职业院校师生综合技能竞赛活动。2022年大赛于5月至8月底举行，共有天津、河北等27个赛区，设102个赛项，参赛选手、指导教师、各类专家近2.8万人。

据了解，2020年海南省技师学院代表海南省参加全国第一届职业技能大赛，共获2银、1铜、17个优胜奖，9个项目均排在全国前五名。2021年，参加全国职业院校技能大赛，获奖数量（中职组）全国排名第一。近年来，海南省技师学院学生参加国家级技能大赛获奖154项、省级技能大赛获奖568项。连续参加四届世界技能大赛中国区选拔赛，共有9个项目26名学生入围世界技能大赛国家集训队，2位选手成为世赛后备选手。

海南省技师学院有关负责人表示，学校以赛促学、以赛促教、以赛育才，使“技能成才，技能报国”的理念深入人心，为海南省产业工人队伍储备了一批高素质的技能人才。

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