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联合国教科文组织“教育的未来”报告中文版发布仪式在京举办

2022年09月09日13:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月9日电 （记者孙竞） 9月6日，联合国教科文组织“教育的未来”报告中文版发布仪式在京举办。教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任田学军，联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬尼亚·贾尼尼以视频方式发表致辞。

田学军表示，中国政府始终把教育置于优先发展的战略地位，高度重视教科文组织在教育变革方面发挥的引领作用。“教育的未来”报告凝聚全球利益攸关方的集体智慧，从多个维度探讨了未来教育的发展与重塑教育的可能方向，提出了行动建议，对全球教育变革具有重要参考价值。希望广大教育研究者和政策制定者认真研究这份报告，立足中国实际，自觉融通中外，为教育现代化提供新助力。

贾尼尼指出，“教育的未来”报告为10天后在纽约举行的教育变革峰会提供了重要参考，其中文版的发布非常及时也非常重要。贾尼尼表示，中国坚持的绿色教育、以教育促进文明交流互鉴等理念与报告高度契合，中国的教育数字化发展成就卓越、令人鼓舞。

教科文组织未来教育与创新司司长索比·塔维尔以及“教育的未来”国际委员会成员、北京大学教授林毅夫等十余位国内知名专家学者围绕会议主题“共同构想教育的未来：全球进程与中国贡献”做报告。教科文组织驻华代表处主任夏泽翰做总结发言。

本次会议由联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会秘书处、中国教育科学研究院主办，教育科学出版社承办，也是教育变革峰会召开前的重要预热活动。

(责编：孙竞、熊旭)

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