人民网北京9月9日电 近日，中国教育学会举办《中国基础教育》首发暨加强新时代基础教育教师队伍建设座谈会，庆祝第38个教师节。

教育部部长怀进鹏正式宣布《中国基础教育》首发并上线国家中小学智慧教育平台。

教育部副部长郑富芝强调，中国教育学会要发挥学术组织优势，坚持正确方向，坚持理论创新，坚持实践导向，坚持高起点、高标准，努力办出一本权威、专业、高端、接地气的高品质期刊，引领新时代基础教育更好地改革和发展。

据悉，创办《中国基础教育》杂志，是中国教育学会围绕中心、服务大局的重要举措，这是我国基础教育领域唯一带有“中国”字头出版的综合性期刊。《中国基础教育》将秉持引领理论与实践创新的定位，坚持高起点、高标准、高质量办刊。坚守初心、引领方向，全面落实立德树人根本任务，大力推进“五育”并举，努力为基础教育改革发展营造良好氛围。顶天立地、理实相生，在权威阐释中央精神上着力，引领推动基础教育理论和实践创新。继往开来、守正创新，注重总结新中国基础教育改革发展的经验，挖掘弘扬中华民族崇文重教的优良传统，加强对中国特色基础教育发展道路的理论阐释，着力探索新时代基础教育高质量发展的有效路径。扎根中国、融通中外，推动有关专家学者和广大校长教师研究基础教育未来趋势，及时反映全球基础教育动态，向全世界讲好中国基础教育故事，展示中国基础教育良好形象，扩大中国基础教育的国际影响力。

在中国教育学会与教育部基础教育司、教师工作司共同召开的“加强新时代中国基础教育教师队伍建设座谈会“上，教育部基础教育司司长吕玉刚、教师工作司司长任友群分别就“十年来我国基础教育改革发展成就”和“打造新时代高素质专业化创新型基础教育教师队伍”介绍了情况；中国教育学会名誉会长顾明远先生，来自北京、上海、湖南等省市教育行政部门和学校的代表，以及北京师范大学、华东师范大学、首都师范大学、北京开放大学等高校的代表，围绕座谈会主题分别作了发言，就加强新时代基础教育教师队伍建设发表了真知灼见。

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