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史家教育集团举行2022年教师节主题活动

2022年09月09日18:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月9日电 为好教师鼓掌，为好教育喝彩，为新时代教师队伍建设增劲添力！在第38个教师节来临之际，史家教育集团举办“踔厉奋发 迎接党的二十大 笃行不怠 培根铸魂育新人”主题表彰活动。

图为史家教育集团交流轮岗教师代表。

不忘教育使命，共画幸福同心圆。史家教育集团党委书记、集团总校长王欢以《点燃使命 成就梦想》为主题，强调集团的发展需要全体教师以“为党育人 为国育才”的教育使命为圆心，共同绘制幸福的同心圆。集团也将持续为教师的个人成长与职业发展赋能，推动集团教师真正成为学校育人样态创新的领导者、学习者、研究者、合作者。

据了解，在北京东城区教育系统开展的 2022年“教师节”评选表彰工作中，史家教育集团喜获佳绩，多名教师荣获东城区“杰出教师” “人民教师”“优秀教师”“先进教育工作者”称号。此外，史家教育集团举办以“以减促升 打开优质教育新格局”为主题的第六届教育教学成果征集与评选活动，共收到集团教师提交的征文209篇，获得一等奖86篇。

图为史家小学校长洪伟发表讲话。

十年磨一剑，启航再出发。史家小学校长洪伟表示，教师是国家教育事业的主角、是集团育人实践的主角、是孩子生命成长的主角。面对新时代教育改革的新方位、新征程、新使命，集团教师队伍建设将开启新引擎、新规划、新格局，形成教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面，为建设高质量教育体系、办好人民满意的东城教育贡献力量。

(责编：何淼、熊旭)

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