人民网北京9月9日电 9月6日，为打造弘扬优良家风阵地，助力家庭、学校、政府、社会协同育人，人民在线、人民数据与北京市家庭学校在人民日报社新媒体大厦举行签约仪式，携手打造“人民德育家庭教育中心”，并成立人民德育家庭教育中心专家委员会。签约仪式后，主办方召开了以“党建引领，构建家校社育人新格局”为主题的研讨会。中国政策科学研究会会长马利出席并致辞。

图为活动现场。

马利会长在致辞中指出，成立“人民德育家庭教育中心”，就是要打造家风阵地，助力构建家庭、学校、政府、社会协同育人的新格局。希望“人民德育家庭教育中心”在专家学者的帮助下，通过现代信息技术打造高质量的培训体系、管理模式，通过党建引领赋能，推动家庭教育的高质量发展。

图为中国政策科学研究会会长马利致辞。

图为人民网舆情数据中心主任，人民在线、人民数据总经理郑光魁致辞。

北京市朝阳区教委四级调研员乔春江表示，朝阳区的家庭教育一直走在全国和北京市前列，始终聚焦家庭工作职能，以首善标准建设市级家庭成长中心，打造集服务、教育、展示、宣传于一体的线上线下综合性家庭工作阵地。此次，通过“人民德育家庭教育中心”的成立，双方可实现紧密互动，将家庭教育指导以更便捷，更高效，更安全的途径，把家庭教育工作深入每一个家庭，共同培养担当民族复兴大任的时代新人。

图为北京市朝阳区教委四级调研员乔春江致辞。

“在我国，家庭环境对子女心理健康情况、人格发展有着极其重要的影响和作用，这已成为心理健康教育领域的共识。”北京师范大学儿童家庭教育研究中心主任边玉芳表示，本次“人民德育家庭教育中心”的成立是一件大好事，也是未来推动我国家庭教育领域发展的重要力量。

图为北京师范大学儿童家庭教育研究中心主任边玉芳致辞。

中国儿童中心家庭教育部部长霍雨佳认为，只有打破现有家庭教育的“惯性”及现状，家庭教育才能正确补位，才能实现“双减”的根本目标。她希望，通过“人民德育家庭教育中心”，将家庭教育事业扎根实践，创新理论，深化服务，扩大影响，助力每一个家庭的成长。

图为中国儿童中心家庭教育部部长霍雨佳致辞。

据介绍，“人民德育家庭教育中心”将通过信息化手段链接家庭、学校、政府、社会，打造家庭教育生态体系，并与人民党建云密切合作，发挥党建引领作用。同时，还将在人民慕课开设人民德育家庭教育专区，面向各级党群组织、学校、社区、工会等单位培养家庭教育专业骨干人才。此外，还将积极关注农村留守儿童，开展农村家庭教育工作帮扶计划，助力乡村振兴。

图为签约现场。

图为研讨会现场。

中国青少年研究中心研究员洪明，北京市家庭学校校长蔡芳，北京市教育学会青少年成长专业委员会秘书长陈刚，北京市教育学会家长教育专业委员会理事长齐大辉等出席活动。

(责编：何淼、孙竞)