人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳）8日，中国民航管理干部学院建院40周年总结暨教师节表彰大会在北京举行。大会对学院荣获北京市优秀教师、学院教学名师、优秀教师和优秀教育工作者进行了表彰。

中国民航管理干部学院建院40周年总结暨教师节表彰大会。学校供图

中国民航局副局长胡振江表示，40年来，中国民航管理干部学院始终坚持“立足民航、服务民航”的办学宗旨，为行业培养了一大批党政领导干部、中高级管理干部和专业技术人才。

针对做好下一步工作，胡振江提出，学院要全面推进高质量发展。要突出质量立校，构建特色学科专业体系，继续加强民航国际化人才培养。要加大对新时代民航强国建设的理论研究和实践探索，加强对民航安全工作的系统性、前瞻性和规律性研究。

“要全面锻造高素质师资队伍。”胡振江说，要引导教师以身立教、以身示教，不断加强师德建设，教育引导广大教师做“四有”好老师，深入推进教师评价和激励分配制度改革，关心教师职业成长，加强对教师的关心、服务。

中国民航管理干部学院院长于剑表示，学院要发扬“经世致用”校风，涵养“博学笃行”学风，以“一流行业党校”为牵引，统筹建设品质安全学院和卓越干部学院，努力成为民航业高质量培训教育的引领者、高质量发展思想的贡献者，为民航强国建设开发人力、培养人才、贡献智慧。

会上，与会嘉宾参观了以“创一流 提品质 铸卓越”为主题的“建院40周年教学科研成果展”。成果展共分为教学、科研、师资队伍建设、学院基础设施4个板块，近百个展板，全面展示了学院40年的教学科研取得的丰硕成果。

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