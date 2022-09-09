人民网北京9月9日电 5日，北京舞蹈学院举办卓依·马可尼里教授聘任仪式。北京舞蹈学院党委书记巴图，党委副书记、院长郭磊，党委常委、副院长许锐以及兄弟院校、兄弟院团的专业负责人、学院相关单位负责人参加了仪式，聘任仪式由党委副书记刘岚主持。

图为北京舞蹈学院党委书记巴图，党委副书记、院长郭磊为卓依·马可尼里教授颁发聘书。校方供图

卓依·马克尼里是美国知名音乐剧导演、编舞，其作品曾两次获得托尼奖提名，两次外围剧评人奖提名；曾获美国有色人种促进协会奖和赞赏奖最佳编舞。他曾参演百老汇多部音乐剧，其执导的《西区故事》在全球多个著名剧院巡演，广受赞誉。

马克尼里此次来华担任“教授”，主要工作内容包括附中、本科、研究生层面的教学，选拔及培养拔尖人才，进行原创音乐剧的创作和排练，组织“卓依·马克尼里音乐剧大师班”，参与组织“音乐剧创作与教育国际论坛”以及开展国际交流等活动。

图为卓依·马可尼里教授在展示课后与北舞师生合影。校方供图

巴图书记在欢迎词中表示，中国需要原创的音乐剧，希望在马可尼里的参与下，中国的音乐剧作品能够提升本体质量，扩大国际影响；希望在未来三年的中国之旅，能延续马可尼里的艺术辉煌，把其故事从百老汇讲到万寿寺一号，从《西区故事》讲到北京故事。

“我很高兴看到北京舞蹈学院寻求变化、拥抱未来的热情，希望我的激情能够与北舞的热情融合在一起，创作优秀的剧目，得到中国观众和世界观众的认可，令北京舞蹈学院在世界舞台上绽放光彩。希望我的加入能够促进中国音乐剧的发展，我将用我的方式更好的讲述中国故事。”马克尼里在发言中说道。

在仪式上，学院各领导、教师、业界同仁纷纷对马克尼里教授的到来表示欢迎，并对中国音乐剧教育的发展和未来提出新的期待。

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