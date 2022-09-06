人民网北京9月6日电（记者何淼）教育部今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来教师队伍建设改革发展成效。教育部教师工作司司长任友群在回答人民网记者提问时表示，相比于非常完备的基础教育师范体系，职教师资培养方面还有一些短板，要加强职业技术师范院校建设。

任友群指出，职教教师队伍，跟基教和高教教师队伍比，是一支相对年轻的队伍，50岁以下的专任教师占比达到80%，不管是中职还是高职，中青年正成为职业教育教师队伍的骨干力量，“双师型”教师占比达到了55%，超过了占比过半的要求。

任友群表示，职业教育教师队伍建设是系统工程，也是长远大计，接下来教育部将紧跟职业教育改革步伐，加强顶层设计，瞄准四方面重点方向持续发力。

一是进一步提高职教教师标准体系的规范性。完善职业教育教师准入制度，对职业教育教师资格体系框架进行整体设计，突出职教特色。职业教育有属于自己的类型特色，要修订完善职教教师和校长专业标准，出台“双师型”教师认定指导意见，完善教师招聘、职务评聘和绩效考核评价标准。

二是进一步增强职教教师培养体系的开放性。要加强职业技术师范院校建设。职业技术师范院校是一类具有特殊性的学校，社会关心还不是很够，要优化布局结构，探索职业技术教育专业师范生学历提升模式。要支持综合性大学和工科类大学承担职教师资培养任务，创新政府、行业、企业、学校多主体协同参与职教教师培养模式。

三是要进一步强化职教教师高质量发展的专业性。要持续实施职业院校教师素质提高计划，调整和认定一批校企共建的“双师型”教师培训基地和教师企业实践基地。持续实施“职教国培”示范培训项目，高端引领、打造样板，推进全国职业院校教师教学创新团队建设，启动职业院校名师、名匠、名校长培育计划。职教师资高质量发展必须要跟行业、产业、企业进行深度融合，特别是一些头部企业，希望它们更多参与到本行业职教师资培养培训的环节中来。

四是要进一步提高校企人才双向互动的流动性。教育部正在修订完善兼职教师管理办法。持续开展兼职教师特聘岗位计划，探索行业企业高端人才引进机制和支持机制。现在正在努力把银龄计划覆盖到职业教育，职业教育领域一些退下来的老专家、老工匠，要发挥他们的作用，成为一事之师、一技之师。

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