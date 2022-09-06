照顾专业指国家根据国民经济发展急需和研究生教育发展的需要确定部分扶持的重点学科专业。这些学科一般需求量较大，但上线生源较少。照顾专业单独划定进入复试的初试成绩基本要求（一般比非照顾专业略低），具体包括以下专业：

学术学位：

工学照顾专业：力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。

中医类照顾专业：中医学[1005]、中西医结合[1006]。

体育学[0403]

专业学位：

体育硕士[0452]、中医硕士[1057]

PS：第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业，其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类（类别）的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业，其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类（类别）的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士，中医学、中西医结合与中医硕士，工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。

（以上内容根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线）》等文件整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)