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2023考研备考常识：报考专项计划有哪些注意事项？

2022年09月06日16:53 | 来源：人民网-教育频道
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“少数民族高层次骨干人才计划”招生以考生报名时填报确认的信息为准。报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取；未报考的不得调剂入该计划录取。

报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生，应为高校学生应征入伍退出现役，且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科（含高职）、研究生、第二学士学位的应（往）届毕业生、在校生和入学新生，以及成人高校招收的普通本专科（高职）应（往）届毕业生、在校生和入学新生，下同〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划，并按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。网上确认（现场确认）应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。

报考“退役大学生士兵”专项计划的考生，申请调剂到普通计划录取，其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类（专业学位类别）的全国初试成绩基本要求。符合条件的，可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。

报考普通计划的考生，符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的，可申请调剂到该专项计划录取，其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生，不再享受退役大学生士兵初试加分政策。

参加单独考试（含强军计划、援藏计划）的考生不得调剂。

（以上内容根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线）》等文件整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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