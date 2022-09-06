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2023考研备考常识：考研初试加分政策有哪些？

2022年09月06日16:52 | 来源：人民网-教育频道
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参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生，3年内参加全国硕士研究生招生考试的，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

高校学生应征入伍服现役退役，达到报考条件后，3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

需要注意的是，纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的，不再享受退役大学生士兵初试加分政策。另外，在部队荣立二等功以上，符合全国硕士研究生招生考试报考条件的，可申请免试（初试）攻读硕士研究生。

参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生，3年内参加全国硕士研究生招生考试的，初试总分加10分，同等条件下优先录取，其中报考人文社科类专业研究生的，初试总分加15分。

加分项目不累计，同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。（以上内容根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线）》等文件整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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