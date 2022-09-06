活动现场。中国矿业大学（北京）供图

人民网北京9月6日电 （记者李依环）3日，中国矿业大学（北京）内蒙古研究院揭牌仪式在内蒙古鄂尔多斯举行。据悉，研究院致力于在平台载体建设、技术研发、成果转化、产业培育、人才培养与引进等方面取得协同创新成果，助力内蒙古经济社会高质量发展，推进世界一流能源科技大学建设，为把我国建设成为能源强国，全面建成社会主义现代化国家贡献力量。

中国工程院院士、中国矿业大学（北京）校长葛世荣在致辞中指出，学校与内蒙古自治区和鄂尔多斯市长期保持良好的合作关系。面对世界能源技术革命和煤炭低碳变革的历史趋势，中国矿业大学（北京）内蒙古研究院将立足鄂尔多斯，服务内蒙古，面向全国，瞄准国家能源发展重大需求，围绕智慧矿山、绿色矿山、煤炭清洁高效开发利用、煤炭共伴生矿产开发等重点领域开展技术攻关和成果转化。

鄂尔多斯市副市长王心宇表示，鄂尔多斯矿藏资源丰富，经济发展位居自治区前列，是国家重点支持的内蒙古西部产业转型升级示范区。中国矿业大学（北京）在煤炭能源领域有着优势品牌和鲜明特色，围绕人才和国家的战略需求，为国家现代化建设培养了众多科技精英、管理骨干和领军人物，取得了一大批高水平科技成果。希望校地以此次合作为契机，进一步加强沟通交流，在更宽领域、更深层次精诚合作、携手并进，共同谱写优势互补、互利共赢的新篇章。

据悉，当天，鄂尔多斯市矿山水害防控技术中心、中国矿业大学（北京）博士后创新科研基地、矿业大学校友创业基地等同期揭牌成立。来自地方政府有关部门负责人、中国矿业大学（北京）师生和校友代表等200余人参加活动。

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