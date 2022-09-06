人民网北京9月6日电（记者何淼）教育部今日召开新闻发布会，教育部教师工作司司长任友群介绍了党的十八大以来教师队伍建设改革发展成效。

任友群表示，十年来，教师队伍建设改革制度体系完善健全。党中央、国务院印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，高位推动教师队伍建设改革。中办、国办出台减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见，国办出台加强教师工资待遇保障文件和乡村教师支持计划，教育部会同相关部门出台一系列尊师强师惠师政策，基本形成了科学规范、系统完备、有效管用的教师制度体系。

十年来，全国教师队伍实现了量质齐升。我国专任教师总数从2012年的1462.9万人增长到2021年的1844.4万人，增幅达26%。各级各类教师素质不断提升、结构不断优化，小学教师本科以上学历从32.6%增长到70.3%，职业教育“双师型”教师超过50%，高校硕士研究生导师从22.9万人增长到42.4万人，博士研究生导师从6.9万人增长到13.2万人。这支规模宏大的高素质专业化教师队伍，成为了支撑世界上最大规模教育体系的“大国良师”。

十年来，教师思想政治和师德师风建设持续强化。出台新时代教师职业行为十项准则、加强和改进新时代师德师风建设的意见等政策，师德建设步入制度化、规范化、法治化轨道。

十年来，中国特色高水平教师教育体系建立建强。建立了以215所师范院校为主体、510所非师范院校共同参与的中国特色教师教育体系，实现由“中师、专科、本科”三级教师教育向“专科、本科、研究生”三级教师教育跃升。

十年来，教师管理综合改革走向深化。实现全国中小学教职工编制省市县三级全面达标，教师资格考试和定期注册制度全面实行，教师资格考试报名人数由17.2万人次跃升至今年的1144.2万人次。

十年来，教师地位待遇不断提升。建立了教师工资待遇保障长效机制，各地基本实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。完善中小学教师收入分配激励机制，绩效工资发放有效体现教师工作量和工作绩效。全面实施乡村教师生活补助政策，中央安排250.1亿元，惠及中西部22省份725区县7.6万所乡村学校130万教师。推进高校教师薪酬制度改革，落实以增加知识价值为导向的分配政策。中央投入260多亿元，支持边远艰苦地区建设约60万套农村教师周转宿舍，超过83万教师入住，让教师们安居乐业。

十年来，教师队伍人才建设取得重要突破。着力完善高校高层次人才建设制度，强化紧缺领域人才培养，实施好重大人才专项，加强高端智库建设，形成具有中国特色和国际竞争力的高校人才建设体系。先后评选2675项国家级教学成果奖，评选712名国家教学名师，培养227名名师名校长，打造364个职业教育教学创新团队，创建401个全国高校黄大年式教师团队。

十年来，教师队伍短板加速补齐。持续推进乡村教师支持计划，乡村教师“下得去、留得住、教得好”局面基本形成。实施“特岗计划”，为中西部乡村学校补充103万名教师。出台幼儿园教职工配备标准，幼儿园专任教师从147.9万人增加到319.1万人。实施特殊教育提升计划，特殊教育教师从4.4万人增加到6.9万人。实施教师人才支教援助专项，通过“三区”人才计划教师专项、援藏援疆万名教师支教和“组团式”援疆、中小学和高校银龄讲学计划，累计派出22.1万余名教师到农村和中西部学校支教讲学。启动乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶，从东部遴选247名优秀校长，支持160个帮扶县每县建好一所普通高中和职业高中。

十年来，教师工作与信息化不断融合创新。实施两轮全国中小学教师信息技术应用能力提升工程，教师信息化教学能力大大提升。实施人工智能助推教师队伍建设试点，建立全国教师管理信息系统，探索新技术助推教师工作的新路径。推进教师数字化学习，在国家智慧教育公共服务平台建成“教师研修”专区，全国“教师暑期专题研修”刚刚结束，1300多万教师注册学习，累积学习访问量超过13亿次，这是近年来国家层面首次组织的最大规模线上专项教师培训。

十年来，全社会尊师重教氛围持续浓厚。建立了以人民教育家、全国模范教师、全国优秀教师为代表的教师荣誉表彰体系和以时代楷模、全国教书育人楷模、最美教师为代表的教师选树宣传体系。选树宣传“人民教育家”于漪、卫兴华、高铭暄、“七一勋章”获得者张桂梅，“时代楷模”李保国、黄大年、陈立群等一大批教师重大典型。表彰全国模范教师和优秀教师4300余名、全国教书育人楷模135名、最美教师120名，引领广大教师见贤思齐。很多行业企业在向社会公众提供服务时“教师优先”，很多图书馆、博物馆等场所对教师实行优待，很多社会团体、企业、民间组织对教师出资奖励，尊师重教蔚然成风。

任友群指出，国家兴衰系于教育，根本在教师。百年基业，十年辉煌。十年来，教师队伍建设改革值得浓墨重彩。十年来，各部门各地区各学校通力协作，推动教师工作由注重规模走向量质齐升阶段。十年来，广大教师以昂扬的精神、专业的工作、无私的奉献，浇灌教育田地，为亿万学子带来美好希望，撑起一片蓝天。

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