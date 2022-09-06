人民网北京9月6日电（记者何淼）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍党的十八大以来教师队伍建设改革发展成效。住房和城乡建设部住房保障司副司长潘伟指出，截至2021年底，全国有36万青年教师通过公租房解决了住房困难问题。

据介绍，党的十八大以来，党中央、国务院印发多个文件，部署解决教师队伍住房困难问题，明确了一系列支持政策发展保障性租赁住房，帮助包括教师群体在内的新市民、青年人缓解住房困难。

潘伟表示，住房和城乡建设部配合教育部等有关部门印发了《新时代基础教育强师计划》等文件，指导各地推进各类保障性住房建设，加快解决教师队伍住房困难问题。主要开展了以下工作：

一是做好公租房保障。部分省区专门印发文件，鼓励县（市、区）政府采取多种形式和渠道，积极建设公租房面向符合条件的教师供应，改善了一批教师的居住条件，为稳定教师队伍发挥了重要作用。据统计，截至2021年底，全国有36万青年教师通过公租房解决了住房困难问题，促进了教师们安居乐业、安心教学。

二是扩大保障性租赁住房供给。各地按照国办文件精神，积极支持学校等各类主体利用存量土地和房屋建设保障性租赁住房，有的利用本校自有土地建设，有的利用存量房屋改建，建设筹集了一批保障性租赁住房，实现拎包入住，缓解教师队伍的住房困难问题，帮助学校和老师解决了后顾之忧。截至今年7月底，全国已建设筹集保障性租赁住房260万套（间），能够解决700多万新市民、青年人的住房问题。

三是因地制宜发展共有产权住房。截至2021年底，北京累计筹集共有产权住房房源约8.3万套，上海累计签约13.6万户，杭州、南京、广州等城市也积极探索发展共有产权住房，符合当地申请条件的教师可以申请。

(责编：李依环、熊旭)