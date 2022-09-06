胡欣红

原标题：从高三老师让学生看晚霞说起

“大家暂停自习，看晚霞去。”不久前，一个“小场景”冲上了网络热搜：云南蒙自一所中学的高三老师，为了给学生减轻高考压力，在晚自习间隙，让学生们走出教室欣赏晚霞。老师表示，晚霞太美了，不想让学生错过，“这么美，为什么不给你们看呢？”

“别人家的老师，好羡慕”“老师好浪漫好温柔”“我从未见过如此美丽的晚霞，它们也许短暂地出现过，却没有人提醒我，我错过了晚霞，也错过了我青春里最美好的景色”……一件看似不起眼的小事，却拨动了很多人的心弦。

一抹晚霞，看的人不同，角度自然也就不一样。老师的举动，只是出于为学生减压的初衷，但从更深层次审视，却触及了美育的真谛。

自中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）之后，美育被提到了前所未有的高度。

吴冠中先生曾经说过，现在文盲不多了，但美盲很多。何为美育？美育的作用和意义是什么？对此，《意见》做出了明确表述：美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。一言以蔽之，美育可以丰盈人的精神，提升人的境界，开阔人的胸襟、格局，使人学会从现实的生存，提升到诗意的生活。

令人遗憾的是，长期以来，美育处于“说起来重要，干起来次要，忙起来不要”的窘境。今天，情况随着党和国家的重视而大为好转，但很多时候，因为学校、教师的意识不够或能力不足，部分学校的美育还是停留在口号层面，处于“空转”状态；只是“盆景”，离成为风景还有很长一段距离。

美无处不在，关键在于是否拥有发现美、捕捉美、鉴赏美、展示美、创造美的精神、情怀和能力。如何让美育落地是一个见仁见智的话题，但将之贯穿学校教育全过程全方面，是一个基本共识。美育是身心浸入的教育，孩子们在教育中感受美，教育本身浸润在美感之中，无论对于教育者还是受教育者，这都会成为一个生命体验愉悦的过程。

美的熏陶，关键在于让学生拥有一双善于发现美的眼睛，而这很大程度上首先取决于老师拥有一双怎样的眼睛。暂停晚自习让学生看晚霞，看起来只是随手而为的一桩小事，但背后蕴藏着的是老师对美的敏锐洞察及深刻感悟。对于学生们而言，这不仅是一堂晚自习，或许会成为他们一辈子都能记得的美好回忆。

前不久，媒体报道一位高中校长晒了一张随手拍摄的少年仰头赏樱花照片，也有异曲同工之妙。照片里，一个穿校服的少年驻足仰望着头顶上怒放的樱花，那么专注，那么和谐，那么美好。

樱花、少年、微雨、独立，透过这看似平常的画面，人们却感触到背后所透露出的美的气息。正因如此，这张学生赏花的照片，令很多人瞬间深受触动，感慨不已。“在今天的教育环境里，学生被课业负担压得根本无心关注身边的美好，所以你凝神赏樱的姿态瞬间打动了我，这不就是一个少年在春天应有的样子吗？”这位校长的一次随手拍，展现了他的慧眼识“美”，造就了一段教育佳话。

在现代社会中，竞争日趋激烈，精神压力不断增大，很容易使人的内心失去平衡，产生各种心理障碍和精神疾病。尤其是心智发展尚不成熟的青少年，在繁重的学习负担之下，极易出问题。实事求是地说，眼下学生日渐严重的心理问题与依然存在的应试导向密切相关，而美育是超越功利的，是一种必要的调剂和平衡，在缓解学生心态方面，有着不可或缺的重要价值。

美育是心灵的教育。今天，更应该让学生与美同行，让美育点亮幸福人生。无论是仰头欣赏樱花的少年还是暂停晚课让学生看晚霞的高三老师，都启迪我们，开展美育就要善于从孩子身边做起。实施美育，不仅仅是教学生学会欣赏音乐美术，更应该让青少年拥有一双善于发现美的眼睛，心怀感恩，懂得珍惜。

（作者：胡欣红，系浙江省衢州二中高级教师，衢州市历史名师，浙江省青少年舆情研究中心研究员）

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