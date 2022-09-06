本报北京9月5日电 （记者李婕）人力资源和社会保障部将于9月5日至11月11日开展2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动。

本次活动面向2022届未就业高校毕业生、往届未就业高校毕业生、2023届高校毕业生和有招聘需求的各类用人单位开展。线下招聘活动突出专业化、精准化、小型化、行业性，重点发动企业进校园招聘。线上开设“行业、区域、人才”招聘专区，多频次举办直播带岗、视频双选会、企业云宣讲等活动。在高校集中、毕业生数量多、就业压力大的城市，以及西部欠发达地区和受疫情影响严重的地区，将举办多场跨区域巡回招聘会，为当地高校毕业生上门送岗位，拓宽就业渠道。此外，本次活动还将持续开展政策宣讲、咨询、就业指导等多元化就业服务。

活动将在中国国家人才网设主会场，设置行业专场、区域专场、人群专场、直播带岗、政策宣讲、就业指导、高校毕业生精准招聘平台、优秀职场毕业生、活动资讯等专区。毕业生可在微信小程序中搜索“全国高校毕业生精准招聘”登录求职。

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