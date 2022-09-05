金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月5日电 3日上午，北京大学医学部举办了2022年开学典礼，2574名新生正式加入即将迎来办学110周年的北大医学。

北京大学常务副校长、医学部主任，中国工程院院士乔杰在开学典礼上发表了题为《百十赓续 医路启航》的讲话。乔杰在讲话中说，一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有将自己的发展同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起，才能创造最崇高的人生价值。在祖国需要之时，北医人从来毫不犹豫、无所畏惧，深沉静默但无比忠诚的爱国之情铭刻在北医人的灵魂深处，不因时光而消融、不为岁月所磨灭。

乔杰勉励同学们：“医学是属于人民、属于全人类的，选择医学，便是选择了一生的事业。希望你们在未来几年的学习中，能够深入体会“厚道”的精神，找到自己的人生价值。我相信，这个专业永远都不会辜负你们，它值得我们的热爱、坚守和付出。”

以下为北京大学常务副校长、医学部主任、中国工程院院士乔杰题为《百十赓续 医路启航》的讲话节选——

百十赓续 医路启航

北京大学常务副校长、医学部主任、中国工程院院士乔 杰

亲爱的老师们、同学们、朋友们：

大家上午好！

九月，清澈美好的早晨，我们相聚在这焕然一新的运动场，举行2022级新生开学典礼，心情无比高兴。这是北大医学110年的开学典礼，这是继往开来的开学典礼！欢迎同学们，感谢领导和老师们！

一个多月后的10月26日，北大医学就要迎来办学110周年的重要时刻。

110年，虽然我们的校名不断变化，校址几经变迁，但一代又一代北大医学人始终拼搏求索，一路兼程，一路荣光。同学们初入校园，可以看到矗立在医学部西门的泰山石，背后的“厚道”二字，就是百十年北医的精神象征。110年的北医，在服务国家发展、民族复兴中，明德为先，厚道为蕴，尚仁为本，出新为常，在中国医学发展与教育的历史上书写着壮丽华章。

从主持起草并推动颁布我国第一部解剖法令，到创办中国第一家国立现代医院；从靠自己的力量培养出新中国首位医学博士，到成为国家“211工程”首批建设的高等学校之一；从我国第一代血源性乙型肝炎疫苗，到亚洲第一例异体同基因骨髓移植，众多科研成果的产出，多种医疗技术的创新应用……在拥有无数辉煌成就的百十年中，北大医学始终为守护人民健康贡献着力量，与祖国医药卫生事业的发展同向同行。

心有所信，方能行远。在向第二个百年奋斗目标迈进的新征程上，面对世界百年未有之大变局，更需要你们赓续血脉、坚定方向、接续奋斗。老师在这里，还想对大家提几点期望。

精诚爱国，锚定正确人生航向

“世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的”，我们北大医学也同样如此。从第一届开学典礼上“促进社会文化，促进文明，减少人们痛苦，用学术来和列强竞争”的开篇明义，到觉醒年代里师生们敢为人先的爱国精神，从立下无声功勋的红色特工钱壮飞到我国军队医疗卫生事业的奠基人贺诚，一个个曾经如大家一样青春飞扬的少年，用激情和奉献铸就了北大医学坚定信念、紧跟党走、激扬红色青春的光辉岁月。

一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有将自己的发展同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起，才能创造最崇高的人生价值。在祖国需要之时，北医人从来毫不犹豫、无所畏惧，深沉静默但无比忠诚的爱国之情铭刻在北医人的灵魂深处，不因时光而消融、不为岁月所磨灭。“时代各有不同，青春一脉相承。”从今天开始，这段北医人共同的历史，也将成为你们的历史，成为你们前进路上遇到困难时可以回望的过去、驻足不前时可以希冀的未来。

明德励志，坚守医者为民初心

道德是我们作为社会公民所应当遵守的基本素养。人命至重，有贵千金。对于医学人来说，“德”是至关重要的精神品质，当别人以健康和生命相托付，我们只有心怀大爱、热忱付出,才能不辜负人民的信任和生命的重托。

被称为“万颅之魂”的神经外科医生、1950届校友王忠诚教授，他看到传统的脑部检查中病人痛苦难耐，还风险极高。为了减轻患者的痛苦，便决心研究被西方国家垄断的脑血管造影术。缺少防护设备，他就暴露在放射线下进行实验，导致自己的白血球一度降至正常人的一半，出现了脱发、牙龈出血，甚至患上肺炎。王忠诚却说：“我知道危害性有多大，但是为了成功，必须豁出去。”

明大德方能担大任。王忠诚得以积累了2500余份珍贵的脑血管造影资料，推动我国神经外科学从无到有、从弱到强。

在前辈们身上，医德与师德如双星般共同闪耀，北医的老校长胡传揆和马旭教授，为了医学教育，选择了捐献出自己的遗体，成为大体老师，他们遗骨至今依然屹立在我们的解剖楼中。这是生命的延续，更是医者精神的传承。

笃学求真，勇攀医学科技高峰

在社会高速发展的当下，也许你们正面临着“内卷”还是“躺平”的焦虑与彷徨，如何对待学业、如何度过大学生活，是大家从现在开始就要用心思索的问题。

行远自迩，笃行不怠。在追求真理的路途上，行动才是缓解焦虑的最好办法。笃学，意味着要有克服困难的勇气、百折不挠的毅力，在孜孜不倦的攀登中始终全力以赴。药学院的张礼和院士，用了近20年完成一项成果，他说，搞科研必须“要有坐冷板凳的准备，还要有把冷板凳坐热的决心”；走好这条漫长的医路，没有躺平与佛系的机会，需要的是“衣带渐宽终不悔”的初心坚守。台上就坐的韩济生院士、童坦君院士，都是我们学习的榜样。

最近我们正在拍北医百十年发展的纪录片，我被问及北医最能传承的是什么，我想，就是严谨的治学态度，无私的奉献精神，执着的不断求索，持续的推陈出新。

我们厚道行医的医史展中，记录着71年前，新中国刚刚成立，一位青年女医生毅然飘扬过海回到祖国，投身妇产医学事业中的故事。彼时国内医疗资源匮乏，她想尽办法、克服了种种困难：取卵用的引导穿刺针只有一根，用钝了便去钟表店打磨；缺少保温设施，把装有卵泡液的试管揣在怀中，从三院手术室出来，一路小跑穿过咱们所在的操场，到生理楼的组织胚胎教研室，北医当时唯一的一台显微镜下去找卵细胞……终于，34年前，在她的努力下诞生了我国大陆第一例试管婴儿、辅助生殖技术实现零的突破。而伴随生命种子的茁壮成长，创新的种子，坚忍不拔的信念，也在那一刻，同时种下。她就是被誉为“神州试管婴儿之母”的张丽珠先生。现在，她桃李满天下，事业兴国家。

1955年北医药学院毕业的校友屠呦呦先生的例子，我们也是一举再举，不仅仅是因为她获得了诺奖。我们要记住的，是在寻找抗疟新药过程中，历经的数百次实验。一次次失败就一次次推倒重来，640余种治疗疟疾的中药单方，不断的重复，筛选。终于在第191号的实验中，发现了青蒿乙醚提取物对鼠疟原虫具有100%的抑制率，最终有了青蒿素这一挽救了全球数百万人的生命的成果。

同学们，前辈已为我们做了榜样，我们在今后的学习工作中，一定要向他们看齐，葆有探索人类生命奥秘的好奇心，勤而有恒、久久为功，勇攀医学高峰。

厚道力行，回应时代人民呼唤

追求知识技术和品德操守并不是终点，北大医学之所以能够历经百十年依然坚持引领医学发展、守护人民健康，是因为我们有更加崇高的价值追求！始终牢记办学初心的责任使命，心怀苍生、兼济天下的家国情怀，都已经汇聚成融入北医人血液里“大医精诚”的厚道担当，汇入到我们的行动中。

获得“共和国勋章”的校友钟南山院士，80多岁高龄，一直奋战在抗疫前线，那张坐在火车餐车的照片至今令人记忆犹新。我们北大医学400多位白衣战士，也是带着“不负国家和人民期望”的铮铮誓言2020年出征武汉、共同打赢了那场艰苦卓绝的疫情阻击战。

今年的北京冬奥会冬残奥会，北大医学更是作为全国唯一参与北京、延庆、张家口全部三个赛区的医疗保障单位，提前几年筹备，无数次演练，争分夺秒救治，克服疫情的困难，累计近千人次参与，用专业守护了冬奥赛场，展现了大国医疗的中国自信和中国力量。

抗震救灾、援藏援疆、脱贫攻坚，一桩桩一件件，作为国家重大战略部署与救援任务的排头兵，在任何党和人民需要的时刻，北大医学人都会挺身而出，把“厚道”精神身体力行地书写在祖国的广袤大地上，到最艰苦、最基层的地方去，为我国医药卫生事业发展，“为人民群众提供全方位全周期健康服务”，提出北大方案、作出医学贡献。

同学们，医学是属于人民、属于全人类的，选择医学，便是选择了一生的事业。希望你们在未来几年的学习中，能够深入体会“厚道”的精神，找到自己的人生价值。我相信，这个专业永远都不会辜负你们，它值得我们的热爱、坚守和付出。

110年栉风沐雨，北大医学经过不断建设发展，已经由最初仅有9位教职工和72名学生的国立北京医学专门学校，成为拥有2万多名教职员工和万余名学生的医学殿堂。我们的校园面积不大，但环境优雅。尤其是今年，设备先进的医学科技楼已经投入使用，宿舍改造工程正有条不紊地推进。大家正面对的四号楼修葺一新，明朗整洁，活动间、盥洗间、淋浴间、洗衣间、学生自助服务间等多功能用房应有尽有。在这里，我要特别感谢老师同学们的配合，老校区校园品质提升，很不容易，我们会持续改进，学院路校园会越来越美。我们的文化传承也必将继续，最值得期待的，就是我们的新图书馆。

就在你们的左手边，逸夫楼对面，在贯穿北医南北主干道的西侧，你们将拥有国内高校首个立体书库的智慧化新型图书馆，端庄大气的建筑，集研讨、阅读多元融合的精致内部设计、灵巧布局的下沉庭院，是集医学文化之大成的思想宝地，更是传承北医精神的文化地标，也将会是每一位同学心灵的栖息之处。从全新的体育馆到宿舍再到图书馆，短短几年间，北医基础设施的建设投入与改善的力度俨然成为了周边众多高校中——大家常戏称的“卷王”。当然我们也绝不止步于此，更在努力的向外争取空间的扩展。不久前，我们与密云区政府正式签约怀密医学中心项目。在雁栖湖的不远处，一所面积是当前校园两倍有余，拥有国际一流的医学教学环境与科研设备，集绿色、现代化为一体的顶尖学府将拔地而起。你们是见证者，也会是参与者，在更加广阔的资源平台上，接续书写引领医学教育发展的新篇章。

亲爱的同学们，110岁的北医因为你们而生机盎然，期待你们在这片“厚道”精神的沃土中成长，长成为堪当大任的时代栋梁！今年，即将迎来党的二十大胜利召开，迎接你们的，不仅仅是医路的启航，也是北医新征程的启航，更是时代的启航。凡是过往，皆为序章；凡你所在，就是未来。让我们站在新起点上，共同开创国家民族的未来、医学事业的未来和北大医学的未来！

再次欢迎你们加入北医大家庭，祝福你们和我们110年的北医，前程似锦，一路辉煌！

(责编：孙竞、熊旭)