人民网北京9月5日电 （记者孙竞）在2022年新学期到来之际，由北京儿童艺术剧院打造的儿童剧《课本中的北京》4日上午在中国木偶剧院成功首演。该剧通过儿童剧、课本剧特有的表达方式，将小学语文书中关于北京主题的课文作为故事元素，生动诠释北京的京味文化、古都文化、红色文化与创新文化。

儿童剧《课本中的北京》演出中。北京儿童艺术剧院供图

《课本中的北京》讲述的是一个发生在北京学校里的故事。“双减”之后，北京一所小学即将举办《课本中的北京》戏剧节，让孩子们以多种方式更好参与语文课的学习。为了争夺班里仅有的一个参赛名额，班长金扬和“学霸”一涵之间展开了激烈的竞争，其他同学也纷纷加入到表演之中，只有新转学来的小雨显得与大家格格不入。

在孩子们原创的剧本中，班长金扬的故事描写了老北京的民风民俗，充满了浓郁的人情味儿、烟火气；一涵的故事以拟人化的方式讲述了历史文物的昨天和今天，名胜古迹仿佛“活”了起来。正当他们争得不可开交时，小雨也带领大家通过一篇课文感受着她心中别样的北京。戏剧节终于开始了，孩子们共同为全校同学呈现出了一幕最美的北京。在收获的喜悦中，大家重新认识了自己所生活的城市，也明白了从追求自我优越到成就彼此的重要意义。

“我们想探索，如何在舞台上给孩子们上好一节‘大思政课’。”《课本中的北京》导演芦宏在谈到创作理念时表示，这部剧是对学校课内教学进行有机延伸和有效补充的一次尝试，希望通过生动的成长故事，引导未成年人正确面对竞争，建立起合作共赢的意识。

“我们的城市记录着老北京人、新北京人共同的梦想，孩子们的梦想则承载着北京的明天。”该剧编剧张韵仙坦言，《课本中的北京》借用孩子们的语言去讲述北京，让戏剧的艺术力量直击孩子们的心灵，更为课本中的文字注入全新的活力与生命。她希望这部戏能够让孩子们更加热爱北京，也让北京源远流长的古都文化、丰富厚重的红色文化、特色鲜明的京味文化、蓬勃兴起的创新文化借由戏剧传递给每一个观看演出的人们。

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