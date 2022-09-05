杨乘虎

图为2022年《开学第一课》节目现场。

中央广播电视总台供图

新学期伊始，由中共中央宣传部、教育部、中央广播电视总台联合主办的大型公益节目2022年《开学第一课》，9月1日晚在中央广播电视总台央视综合频道（CCTV-1）播出，并在央视频、学习强国平台、国家中小学智慧教育平台同步播出，获得社会各界热烈反响。节目以“奋斗成就梦想”为主题，邀请“八一勋章”获得者、时代楷模、科学工作者、奥运健儿、志愿者和青少年代表等登上讲台，与全国中小学生共上一堂主题鲜明、富有特色、生动有趣的大思政课。

《开学第一课》以“什么是奋斗”破题，以“砥砺奋斗、接续奋斗、团结奋斗”三个关键词作为解答，追溯新时代奋斗者的奋斗足迹。冬奥冠军的自我突破，张扬了更快、更高、更强、更团结的体育精神；航天种子的上天入地，见证了生命的奇迹与中国科学家的智慧；持续深入的文明探源，实证了中华文明的浩瀚博大；塞罕坝机械林场的繁茂和西双版纳亚洲象的繁育，揭示了人与自然和谐相处的真谛；珠峰科考的多项“首次”纪录，展示了科研人员对科学高峰的不懈攀登；军事国防、航天科技等领域的一系列成就，彰显了民族自信自强的重要性……《开学第一课》以一个个真实鲜活的故事，多维度、全方位地阐释了奋斗的内涵，激发出青少年的昂扬奋进之心。

思政理念与现实生活有什么关系？《开学第一课》从全国学生中遴选“小课桌代表”来到现场，近距离聆听感受新时代奋斗故事，增加思政课堂的互动性和参与感。在这样一个独特而沉浸的授课空间中，“时代楷模”代表翔实而饱含激情的榜样故事，调动了同学们的好奇心与思考积极性。他们不只感受到“学生”这一课堂上的角色，更能感受到自己面向社会的多重身份，从而切实把握国家与时代赋予青年的重任。

在数字化技术的赋能下，思政课堂衍生出更为多样的呈现形态。《开学第一课》运用电视节目AR、裸眼3D等先进影像技术创新打造出了“神奇教室+实景课堂”的课堂空间。通过与各地联动，选取有历史背景和特定意义的地标地点，如革命老区、爱国主义教育基地等，借助主演播室场景实时变换以及室内室外联动的方式，以多样的课堂形式打造生动有趣的沉浸式学习体验，真正做到了把“社会”请进课堂里，将学生带入“社会”中。

青春须早为，岂能长少年。奋斗的内涵，只有在实践中才能凸显出其真正的力量。《开学第一课》不仅是一堂生动的思政教育课，更是一堂意义深远的社会实践课。

(责编：郝孟佳、何淼)