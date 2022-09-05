累计资助学生近13亿人次，年资助人次从2012年的近1.2亿，增加到2021年的1.5亿，资助金额累计超过2万亿元，年资助金额从2012年的1322亿元，增加到2021年的2668亿元，翻了一番……近日，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来学生资助事业改革发展成效。

资助项目更全了、资助力度更大了、资助标准更高了、资助范围更广了。10年来，我国建成了中国特色学生资助体系，实现了资助政策“所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生”的全覆盖，也真正兑现了党和政府“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的庄严承诺。

这些成就有目共睹，尤其是在脱贫攻坚战中，学生资助将建档立卡家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、残疾学生等特殊困难群体作为重点保障对象，提高资助水平、精准帮扶，既为实现义务教育有保障目标作出了突出贡献，也为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、实现高质量就业，阻断贫困的代际传递奠定了坚实基础。正是因为高质量学生资助工作的开展，全国范围内建档立卡辍学学生实现动态清零，因贫失学、辍学成为历史。

教育公平是社会公平的基石，是最大的公平。在促进教育公平，推动社会公平的进程中，学生资助无疑是一项基础性的工作，是确保教育公平落地，成为社会现实的关键的一环。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，过去10年，我们彻底告别了绝对贫困，但发展不均衡的问题仍然存在，让每个孩子尤其是广大欠发达地区的孩子都有出彩的人生，通过教育实现更好的发展，对学生资助工作提出了更高的要求。

过去一段时间，学生资助工作所发挥的主要是保障作用，重点要解决的是因贫失学、辍学等问题。进入新的阶段，学生资助工作正在从保障型向发展型延伸，把培养家庭经济困难学生成长成才作为出发点和落脚点。

在政策实施上，将更精准、更公平、更高效。比如，资金政策将进一步向欠发达地区倾斜，向艰苦专业和国家急需专业倾斜；通过大数据分析服务平台，打破信息孤岛，锚定精准资助工作目标群体，实现精准识别、智慧资助、隐形资助，让资助资金的使用更好满足每一个同学的资助需求，更有温度。在方式上，不仅仅是加大经济帮扶力度，还要从身心发展、道德培养、学业提升、就业帮扶等方面给予受助学生全方位关怀和帮助。扶心扶志，引导受助学生心怀感恩之心，砥砺自强不息的品质，真正发挥资助育人的作用。

另一方面，要进一步优化资助格局。财政资金是国家学生资助经费的主要来源，发挥了主导作用。保障财政资金持续投入，发挥保障基本、兜住底线的功能，这是做好学生资助工作的基础。除此之外，还应想方设法激发企业、个人等社会各界参与捐资助学的积极性，通过多渠道、多元化的资助，更好满足家庭经济困难学生个性化的需求。

期待新阶段的学生资助工作继续成为保民生、暖民心工程的典范，让越来越多寒门学子能够安心在校园读书，进而实现国民教育程度的进一步整体提升。

（作者：李一陵，系媒体评论员）

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