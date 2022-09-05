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呵护婴幼儿健康成长（民生观）

周春媚
2022年09月05日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　积极发展婴幼儿照护服务，数量要提上来，千方百计扩大服务供给；质量要跟上去，持续不断提升服务水平

　　

　　拓展社区托育服务功能，完善婴幼儿照护等基本公共服务设施；支持有条件的用人单位为职工提供福利性托育服务；鼓励和支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿……前不久，国家卫健委等17个部门联合发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，围绕婴幼儿照护的难点和痛点，提出了多项具体措施，切实减轻家庭养育负担，为幼有所育提供更坚实的支撑。

　　0—3岁婴幼儿是社会上“最柔软的群体”。托育服务不仅关系着婴幼儿的健康成长，也关系着千家万户的福祉与国家民族的未来。婴幼儿照料是困扰不少家庭的难题。积极发展婴幼儿照护服务，既是解决群众急难愁盼问题的现实需要，也是积极应对人口老龄化、促进人口长期均衡发展的必然要求，作用重要，意义深远。

　　积极发展婴幼儿照护服务，数量要提上来，千方百计扩大服务供给。一方面，要统筹各方资源，鼓励多方参与。比如，支持社区盘活未充分利用的空间，设立托育服务点，为家庭提供就近可及的托育服务；鼓励企事业单位在单位内部兴办托育机构；引导有资质的社会力量提供全日托、半日托、临时托等托育服务，满足家庭的多元化需求，等等。另一方面，要发挥政府主导作用，加强政策支持力度。通过场地租金减免、水电气费用优惠、提供财政补贴等措施，降低运营成本，让托育服务价格更实惠、更亲民。

　　积极发展婴幼儿照护服务，质量要跟上去，持续不断提升服务水平。设施是否安全可靠？食品卫生有无保证？老师是否具备专业资质？对孩子的照护是否细致到位？这些问题牵动着每一名家长的心，也直接决定着群众的满意度。因此，有关部门要完善相关管理规范，加强监管力度和质量评估，在消防安全、营养喂养、师资队伍等方面强监督、严把关。同时，加大托育行业师资力量建设，实行从业人员职业资格准入制度和专业培训制度，加快补齐人才短板。

　　用坚实有力的举措，悉心呵护好“最柔软的群体”，我们相信，越来越多的婴幼儿将得到安全健康、科学规范的照护，茁壮成长起来。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月05日 13 版）

(责编：郝孟佳、何淼)

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