数据来源：教育部

制图：张芳曼

本报北京9月4日电 （记者金正波）记者日前从教育部获悉：10年来，各方面共同努力，坚定践行党和政府“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的庄严承诺，形成了中国特色学生资助体系，为助力打赢脱贫攻坚战，促进教育公平作出了重要贡献。

资助范围更广。10年来，全国累计资助学生近13亿人次，年资助人次从2012年的近1.2亿人次，增加到2021年的1.5亿人次，实现了资助政策“所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生”全覆盖。

资助力度更大。10年来，全国学生资助金额累计超过2万亿元。其中，财政投入资金累计达1.45万亿元，占资助资金总额的72%。年资助金额从2012年的1322亿元，增加到2021年的2668亿元，翻了一番。财政投入资金从2012年的1020亿元，增加到2021年的2007亿元，增长97%。

目前，我国学生资助已形成投入上以政府资助为主、学校和社会资助为辅，对象上以助困为主、奖优为辅的中国特色学生资助体系，涵盖28个中央政府资助项目，“奖、助、贷、免、勤、补、减”多元政策相结合，年资助人次1.5亿，年资助金额2600多亿元，为世界提供了学生资助的中国方案。

学生资助是脱贫攻坚的重要内容，也是脱贫攻坚的重要阵地。据教育部相关负责人介绍，10年来，学生资助坚持将建档立卡家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、残疾学生等特殊困难群体作为重点保障对象，结合实际给予较高档次资助，加快了这些家庭摆脱贫困的步伐。2020年，共资助建档立卡学生1472万人，资助金额344亿元。脱贫攻坚任务完成后，2021年，继续资助脱贫家庭和脱贫不稳定家庭学生1400多万人，资助低保家庭学生700多万人、特困救助供养家庭学生10余万人、孤儿学生20余万人、残疾学生100多万人，年资助金额572亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)