本报记者

民生是人民幸福之基、社会和谐之本。各地区各部门着力稳就业、稳物价，把保障民生置于突出位置，切实兜住兜牢民生底线。

就业支持政策落实情况如何？如何保障困难群众基本生活？国务院第九次大督查将稳就业保民生作为督查重点。连日来，19个督查组奔赴各地开展实地督查，推动各地做好民生保障工作。

促进高校大学生等重点群体就业

今年，需要在城镇就业的新增劳动力保持高位，高校毕业生1076万人，为历年最高。高校毕业生、农民工等重点群体就业情况如何？

“学校为我提供一对一帮助，还有很多就业指导讲座、培训。”经过努力，湖南师范大学2022届毕业生张淋入职了心仪的岗位。

第十一督查组了解到，湖南省统筹部署高校毕业生就业工作，集中开展系列招聘、就业服务等活动。组织开展“高校书记校长访企拓岗”促就业专项行动，已累计走访企业6054家，开拓就业岗位10万多个。

搭建全省统一、市县联动的招聘平台；着力打造创业培训、创业担保贷款、创业孵化、创业辅导“四位一体”的创业服务体系……第九督查组了解到，河南多措并举拓宽就业渠道、优化就业服务。截至7月末，全省共开展高校毕业生招聘活动276场，组织用人单位1.5万家参加，提供各类岗位36.1万个。

目前全国各类灵活就业人员达2亿多人，他们的饭碗离不开零工市场的支撑。第十二督查组深入广东省深圳市、揭阳市等地调研发现，当前零工市场健康有序发展面临经营困难、支持不足等难题。督查组建议通过引导各地科学规划布局零工市场、加大政府专项资金支持力度、完善管理服务配套政策制度等举措，对从事零工就业服务的各类市场主体给予更大支持。

督查组发现，各地稳就业政策持续发力，切实促进稳岗位保就业。

培训指导提升就业能力。第一督查组了解到，山西省大力推进以就业为目的的订单式、项目制培训和急需紧缺技能人才培训。今年1—7月份，共培训劳动者36万人，其中农村劳动力6.7万人。

第四督查组了解到，上海市2021年底上线公益性零工市场——“上海公共招聘新平台灵活就业（零工）信息专区”，累计发布近8000个灵活就业岗位，收到简历投递5000多人次，为灵活就业人员提供免费高效的人岗匹配服务。

第十一督查组了解到，湖南省延续实施阶段性降低工伤、失业保险费率政策，工伤保险在行业基准费率基础上统一下降20%，失业保险保持1%低费率至2023年4月30日。1—7月全省共减征各类市场主体工伤、失业保险费25.47亿元。

确保医疗养老等保障落到实处

“家里困难，但医疗费用报销迟迟没有下来。”根据群众反映的医药费较长时间未予报销的线索，第六督查组赴浙江省实地核查后发现，今年医保服务平台上线，由于工作人员对平台功能了解不足，造成业务停办，积压了不少交通事故医疗费用报销材料。

督查组与浙江省有关部门现场座谈，相关部门负责人表示将立行立改，尽快完成积压件报销工作。督查组进一步建议，省级部门加强对市区一级部门的业务指导和培训，督促省内各级医保经办机构全面摸排积压件数，科学制定办理进程。同时，加快工作进度，缩短办理时限。

乡村医生是广大农村居民的健康守护人，他们的经费补贴是否发放到位？督查组在湖南省、湖北省的一些乡镇明察暗访，发现有的地方存在拖欠乡村医生基本公共卫生服务经费、一般诊疗费、基本药物制度补助等问题。经督查组督促，目前相关经费已拨付到位。

“一老一小”关乎民生福祉。第五督查组了解到，江苏省制定“一老一小”推进总体方案和年度重点任务清单，截至7月底，困难老年人家庭适老化改造已完成申请33046户、入户评估17693户、完成施工3789户，入户排查4.1万名重点空巢独居老人、6.2万名困境儿童、4.7万名留守儿童并落实结对关爱制度。

城镇老旧小区改造是重大民生工程、民心工程和发展工程。第十四督查组在云南省曲靖市走访发现，当地某老旧小区改造工程从2020年5月开始施工，历时两年多仍未完工，小区内电路改造工程布局杂乱，留下较大安全隐患。经督查组督促推动，目前小区已彻底消除用电安全隐患。

物价稳则市场稳、民心稳。在福建，第七督查组了解到，当地成立省稳价保供工作专班，密切跟踪重要民生商品价格，适时启动一日一报应急监测，保障市场供应充足。今年以来，累计发放价格临时补贴9006万元，惠及困难群众77.32万人次。

保障困难群众基本生活

在新疆生产建设兵团，第十九督查组走访第二师铁门关市芦花社区时，居民茅文新一边打扫卫生一边说：“我打小就患有小儿麻痹症，长期靠低保生活。2020年，师人社局就近给我安排了一个公益性保洁岗位，生活有了更好保障。”

督查组了解到，兵团不断健全就业援助制度，及时将就业困难人员纳入援助范围，提供一对一精准帮扶。1.1万名困难群体通过公益性岗位安置实现就业。

兜住最困难群体，保住最基本生活。督查组深入一线走访调研，了解政策落实情况。

点开“赣服通”APP民政专区，特困人员供养、最低生活保障、支出型临时救助、低收入家庭认定等社会救助事项均可线上申请。第八督查组了解到，江西省畅通救助服务渠道，建立“一门受理、协同办理”机制，依托乡镇（街道）设立社会救助窗口，统一受理社会救助申请。省、市、县三级开通社会救助服务热线，建立首接负责、登记交办、限时办结制度，畅通困难群众申请救助和有关人员报告急难情况渠道。

为低保对象、特困人员增发一次性生活补贴；编发分层分类社会救助政策工具书……第十督查组了解到，湖北省多措并举切实保障困难群众基本生活。截至6月底，全省对困难群众实施临时救助10.2万人次，累计支出临时救助金20161.1万元，比去年同期分别增长11.9％、7.3％。

第十三督查组了解到，广西壮族自治区分类施策保障困难群众基本生活。7月1日起，全区城乡最低生活保障对象中完全丧失劳动能力或生活自理能力的重点保障对象平均补助水平每人每月提高15元。

（本报记者杨彦帆、罗珊珊、韩鑫、喻思南、叶传增、毕京津、刘晓宇）

《 人民日报 》（ 2022年09月03日 02 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)